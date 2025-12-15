ندوات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي المجتمعي بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفى إطار رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية والاجتماعية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

نفذت وحدة السكان بالمحافظة، عدد من الندوات التثقيفية الهادفة بمركزى كوم حمادة وايتاى البارود.

وتم بمركز ومدينة كوم حمادة، تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي"، تناولت مفهوم الزيادة السكانية باعتبارها أحد التحديات المؤثرة على الاقتصاد والتنمية، وأسبابها وتداعياتها، وسبل التعامل معها من خلال تنظيم الأسرة وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

كما تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان "مخاطر الانتحار وأبعاده المجتمعية"، بمركز ومدينة إيتاي البارود، بمدرسة هيثم سامي حمد الثانوية بنات حيث تناولت الندوة الجوانب الدينية والاجتماعية والصحية للظاهرة وسبل الوقاية منها، بمشاركة فريق الدعم الفني، واستفاد منها 40 طالبة من الفئة المستهدفة.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها في دعم وتنفيذ الأنشطة التوعوية التي تستهدف بناء الوعي المجتمعي بالقضية السكانية ومخاطرها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.