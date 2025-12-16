أستاذ علوم سياسية: مشاركة المصريين بالخارج في التصويت تؤكد ارتباطهم بالوطن

علق أكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، على سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج.

وقال إكرام بدر الدين في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" جولة الإعادة تتم في 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة ".

وتابع إكرام بدر الدين :" هناك حرص من المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب ويحرصون على الانتقال إلى مقر السفارات رغم بعد السفارات من أجل الإدلاء بأصواتهم ".

ولفت إكرام بدر الدين :" المصريين في الخارج محبين للوطن ويحرصون على المشاركة في أي فعالية سياسية ".

وتابع إكرام بدر الدين :" هناك زيادة في نسب تحويلات المصريين في الخارج إلى داخل مصر وها تأكيد على ثقة المصريين بالخارج في اقتصاد وطنهم ".