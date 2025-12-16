قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسريب جديد يكشف تحسينات حقيقية في جهاز التتبع AirTag 2

احمد الشريف

كشفت منصة PhoneArena أن جهاز التتبع AirTag 2 بدأ يتخذ شكله النهائي داخل ملفات iOS 26 التجريبية، مع تسريب جديد يكشف عن خمس ترقيات حقيقية على مستوى الدقة، الاقتران، وتتبع الحركة، بدل مجرد تحديث شكلي على الجيل الأول. 

ويستند التقرير إلى شفرة داخلية اطلعت عليها Macworld، ما يمنح هذه التسريبات وزنًا أكبر من مجرد شائعات سلسلة التوريد المعتادة.​

اقتران أسرع وتجربة إعداد أكثر سلاسة

أوضحت PhoneArena أن AirTag 2 سيحصل على عملية اقتران Pairing محسنة، تجعل إضافة التتبع لجهاز آيفون أو آيباد أكثر سرعة ووضوحًا من الجيل السابق.

وتشير الشفرة المسرّبة إلى تغييرات في واجهة الإعداد داخل iOS 26، مع شروحات أوضح لحساب المالك، مشاركة التتبع مع أفراد العائلة، وخيارات الأمان المتعلقة بالتنبيهات إذا تحرك التتبع مع شخص آخر لفترة طويلة.​

عرض مستوى البطارية بدقة… بدل “قريب من النفاد”

قال التقرير إن واحدة من الترقيات العملية التي كان يطالب بها المستخدمون هي توفير تقرير مفصّل عن مستوى بطارية AirTag، بدل الإشارة الضبابية المعتادة التي تظهر فقط عند اقتراب البطارية من النفاد. 

في AirTag 2، تكشف الشفرة عن “detailed battery level reporting”، ما يعني أن التطبيق سيعرض نسبة مئوية تقريبية أو مستويات أدق، تساعد المستخدم على التخطيط لتغيير البطارية قبل السفر أو الرحلات الطويلة.​

تتبع أدق في الأماكن المزدحمة

أشارت PhoneArena إلى أن AirTag 2 مصمَّم ليكون أكثر دقة في البيئات المزدحمة مثل المولات والمطارات، حيث تتداخل إشارات عشرات أو مئات أجهزة البلوتوث. 

ووفقًا للتسريب، يتضمن الجهاز تحسينات في الخوارزميات المسؤولة عن “more accurate tracking in crowded places”، وربما الاستفادة من الجيل الأحدث من شرائح Ultra Wideband (مثل ما ورد سابقًا عن تحسينات تصل إلى 300٪ في المدى والدقة).​

Precision Finding أكثر ذكاءً خاصة أثناء الحركة

أوضح التقرير أن ميزة Precision Finding – التي ترشد المستخدم بسهم واتجاهات دقيقة لموقع الـ AirTag – ستحصل على ترقية ملحوظة في الجيل الثاني.

تشير الشفرة إلى “Enhanced Precision Finding” وميزة جديدة مرتبطة بحالة “Improved Moving”، ما يفهم منه أن AirTag 2 سيكون أفضل في التتبع عندما يكون الشيء متحركًا فعلًا، مثل حقيبة على عربة في مطار أو دراجة تُساق في الشارع، لا مجرد جسم ثابت في مكان مغلق.​

تلميح إلى موعد الإطلاق… وربط مع HomePod mini جديد

ذكرت PhoneArena أن الكود الداخلي يضم تسمية “2025AirTag”، ما يوحي بأن آبل خططت مبدئيًا لطرح AirTag 2 خلال 2025، حتى لو تأخر الإطلاق الفعلي قليلًا عن هذا الإطار. 

اللافت أن نفس المصدر يشير أيضًا إلى HomePod mini جديد بمعالج S10، ما يعني أن آبل تستعد لتحديث منظومة التتبع والبيت الذكي معًا، في إطار رؤية أوسع لربط AirTag 2 بالمنزل الذكي والواقع المكاني عبر Find My وVision Pro.

