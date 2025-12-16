سيارات سيدان 2026 سعرها 900 ألف جنيه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي إلنترا اى دى، ونيسان سنترا، وهيونداي اكسنت RB، وشيفروليه أوبترا ، ورينو تاليانت .

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود 50 لتر، وبها عزن دوران 140 نيوتن/متر، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري تباع بسعر 724 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري تباع بسعر 749 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تصل سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

نيسان سنترا موديل 2026

قوة سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تصل إلي 118 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تتسارع سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وبهال قوة 127 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

