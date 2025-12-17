هند الضاوي: إسرائيل تسعى لشرعنة حرب غزة تمهيدًا لمواجهة أوسع في الإقليم

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج “حديث القاهرة”، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمر بظروف بالغة القسوة، معرضين للقتل بسلاح الاحتلال، إلى جانب تأثيرات الطقس السيئ خلال الفترة الحالية، موضحة أن حركة حماس تؤكد أن سلاحها سلاح شرعي، باعتبار أنها حركة مقاومة تعمل تحت الاحتلال، وأن أراضيها محتلة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يقر بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في التسلح لمواجهة المحتل.

وأضافت الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن حماس دخلت في مباحثات سياسية، وأرسلت رسائل إلى الولايات المتحدة، لكنها أعلنت بشكل واضح رفضها تسليم سلاحها إلا في حال إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشارت، إلى وجود موقف مشترك لكل من حماس وحزب الله برفض نزع السلاح، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الموقف يعكس طبيعة المرحلة الراهنة، موضحة أن الرأي العام الدولي بدأ ينقلب بشكل واضح ضد إسرائيل، نتيجة الممارسات الإجرامية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يشكل ضغطًا سياسيًا وإعلاميًا متزايدًا على تل أبيب.

وتابعت: “المرحلة الحالية داخل إسرائيل تُدار باعتبارها مرحلة «إغلاق ملفات»، من خلال شرعنة الحرب، ومحاولة القضاء على الوجود العسكري لكل من حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين، تمهيدًا لتوجيه ضربة محتملة لإيران”، مؤكدة على أن المنطقة مقبلة على متغيرات خطيرة، وأن إسرائيل تعمل على إعادة تشكيل المشهد في الشرق الأوسط، استعدادًا لمرحلة جديدة تحمل في طياتها تصعيدًا أوسع نطاقًا.

