أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تضع شروطًا تعجيزية للتهرب من اتفاق غزة

أكد الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، من القدس، أن إسرائيل تضع شروطًا تعجيزية بهدف التهرب من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن هناك تخوفًا لدى عدد من الدول من المشاركة في أي قوة دولية داخل القطاع، في ظل غموض الموقف وعدم وضوح دور وصلاحيات هذه القوات.

وأشار أمجد شهاب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوضح أي حقوق للفلسطينيين، ولا يقدم حلًا جذريًا للقضية الفلسطينية، منوهًا بأن المشكلة الأساسية تكمن في غياب تحديد واضح للدور والصلاحيات، وما يمكن أن تُكلَّف به أي قوات دولية محتملة.

وأوضح أمجد شهاب، أن العديد من الدول ترفض فكرة إرسال قواتها إلى قطاع غزة، خشية أن تتحول إلى وكيل أمني، دون وجود إطار سياسي أو قانوني واضح ينظم عملها داخل القطاع، مؤكدًا أن إسرائيل ترفض رفضًا تامًا التخلي عن سيطرتها العسكرية والأمنية على أي مناطق داخل قطاع غزة، مشددًا على أن تل أبيب لا تزال متمسكة بفكرة السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على القطاع.

ونوه أمجد شهاب، بأن المشكلة الحقيقية في قطاع غزة ليست أمنية، موضحًا أنه لا توجد فعليًا مشكلة أمن داخل القطاع، وإنما تتمثل الأزمة في إصرار إسرائيل على تهجير السكان، وعدم رفع الحصار المفروض على غزة، مؤكدًا على أن حركة حماس لا تمتلك قوة عسكرية كبيرة، وأن أسلحتها تظل خفيفة، معتبرًا أن الحديث عن تهديد أمني واسع في القطاع لا يستند إلى واقع ميداني فعلي.



