قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية مصر «نشطة» وسط توترات إقليمية.. وموقف حاسم من الأزمة السودانية
حراسة المرمى في أمم أفريقيا .. محمود أبو الدهب يُحدّد الأنسب للفراعنة
أُُصلي حابسًا للأخبثين هربًا من الوضوء في البرد الشديد.. فهل صلاتي صحيحة؟.. الإفتاء تجيب
عقدي كان بـ 10 جنيهات.. ماهر همام يكشف ذكرياته مع الأهلي ولقائه الأول مع «هيديكوتي»|فيديو
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-12-2025
«الغمري»: حروب الجيل الجديد تستهدف عقول المصريين.. والسوشيال ميديا «رأس الحربة»
إهدار مال عام.. إحالة جمعية زراعية بدمياط للتحقيق بسبب مُخالفات في صرف الأسمدة
تفاصيل مُعاقبة ربة منزل بالسجن المُشدّد 5 سنوات بتهمة خطـ.ـف طفــ.ـل بالوايلي
«الغندور» يكشف عن توقعاته لنهائي كأس العرب
الولايات المتحدة تصنف أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا كمنظمة إرهابية | تفاصيل
‏ترامب: تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية .. لهذا السبب
السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تضع شروطًا تعجيزية للتهرب من اتفاق غزة

غزة
غزة
عادل نصار

أكد الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، من القدس، أن إسرائيل تضع شروطًا تعجيزية بهدف التهرب من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن هناك تخوفًا لدى عدد من الدول من المشاركة في أي قوة دولية داخل القطاع، في ظل غموض الموقف وعدم وضوح دور وصلاحيات هذه القوات.

وأشار أمجد شهاب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوضح أي حقوق للفلسطينيين، ولا يقدم حلًا جذريًا للقضية الفلسطينية، منوهًا بأن المشكلة الأساسية تكمن في غياب تحديد واضح للدور والصلاحيات، وما يمكن أن تُكلَّف به أي قوات دولية محتملة.

وأوضح أمجد شهاب، أن العديد من الدول ترفض فكرة إرسال قواتها إلى قطاع غزة، خشية أن تتحول إلى وكيل أمني، دون وجود إطار سياسي أو قانوني واضح ينظم عملها داخل القطاع، مؤكدًا أن إسرائيل ترفض رفضًا تامًا التخلي عن سيطرتها العسكرية والأمنية على أي مناطق داخل قطاع غزة، مشددًا على أن تل أبيب لا تزال متمسكة بفكرة السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على القطاع.

ونوه أمجد شهاب، بأن المشكلة الحقيقية في قطاع غزة ليست أمنية، موضحًا أنه لا توجد فعليًا مشكلة أمن داخل القطاع، وإنما تتمثل الأزمة في إصرار إسرائيل على تهجير السكان، وعدم رفع الحصار المفروض على غزة، مؤكدًا على أن حركة حماس لا تمتلك قوة عسكرية كبيرة، وأن أسلحتها تظل خفيفة، معتبرًا أن الحديث عن تهديد أمني واسع في القطاع لا يستند إلى واقع ميداني فعلي.

 

أمجد شهاب القدس إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

أزمة RAM عالمية.. طفرة الذكاء الاصطناعي تهدد هواتف 16 جيجابايت وتجبر الشركات على خفض الذاكرة

رينو

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

ريفيان

نظام جديد من ريفيان للقيادة بدون استخدام اليدين

بالصور

لماذا يُشفى البعض أسرع من الزكام؟.. أسباب غير مُتوقعة وراء مدة التعافي

أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد