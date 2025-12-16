صفاء الطوخي تروي كواليس اعتقال والدتها أيام السادات

روت الفنانة صفاء الطوخي تفاصيل اعتقال والدتها، الأديبة الكبيرة فتحية العسال، ضمن حملة 3 سبتمبر 1981 الشهيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلة:«كنت في الثانوية، والحقيقة أن الأمر كان صعبًا، لكنها كانت لذيذة ، وكانت ترسل لنا رسائل من داخل السجن، وهي كانت بتطمنا عليها وعاوزة تطمن علينا مش العكس "



تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة على شاشة النهار والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : «أمي كانت قادرة على أداء أدوار متعددة في آن واحد بمنتهى الكفاءة والبساطة والفطرية، كاتبة ومناضلة وأم وزوجة وصديقة. لم تقصر في أي دور، وكانت معطاءة وصادقة وكان نفسي اسالها عملتي ده إزاي كله في وقت واحد ؟ ».

وأوضحت أن سيرتها الذاتية "حضن العمر" من أهم الكتب التي كتبتها الراحلة فتحية العسال، قائلة:«مذكراتها رائعة».

وردًا على سؤال الحديدي حول تأثير الميول اليسارية عليها، قالت:«أخذت ذلك من والدي ووالدتي، والفن بشكل عام. كما قال نجيب محفوظ، الفن الحقيقي يساري بالضرورة لأنه مع الإنسان والعدالة وجموع الناس. كل ما شكلني فنيًا، يؤكد أن الفن من أجل الإنسانية واليسار».

وذكرت أنها لم تمارس السياسة كما فعل والديها، خصوصًا والدتها التي كانت مناضلة سياسية في الشارع، بينما اتخذ والدها الكتابة كوسيلة نضالية وممارسة لقناعاته السياسية، مشيرة إلى أن هذا المزيج كان منتشرًا في ذلك الوقت