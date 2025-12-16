قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
صفاء الطوخي تروي كواليس اعتقال والدتها أيام السادات

هاني حسين

روت الفنانة صفاء الطوخي تفاصيل اعتقال والدتها، الأديبة الكبيرة فتحية العسال، ضمن حملة 3 سبتمبر 1981 الشهيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلة:«كنت في الثانوية، والحقيقة أن الأمر كان صعبًا، لكنها كانت لذيذة ، وكانت ترسل لنا رسائل من داخل السجن، وهي كانت بتطمنا عليها وعاوزة تطمن علينا مش العكس  "


تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة على شاشة النهار والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : «أمي كانت قادرة على أداء أدوار متعددة في آن واحد بمنتهى الكفاءة والبساطة والفطرية، كاتبة ومناضلة وأم وزوجة وصديقة. لم تقصر في أي دور، وكانت معطاءة وصادقة وكان نفسي اسالها عملتي ده إزاي كله في وقت واحد ؟ ».
وأوضحت أن سيرتها الذاتية "حضن العمر" من أهم الكتب التي كتبتها الراحلة فتحية العسال، قائلة:«مذكراتها رائعة».
وردًا على سؤال الحديدي حول تأثير الميول اليسارية عليها، قالت:«أخذت ذلك من والدي ووالدتي، والفن بشكل عام. كما قال نجيب محفوظ، الفن الحقيقي يساري بالضرورة لأنه مع الإنسان والعدالة وجموع الناس. كل ما شكلني فنيًا، يؤكد أن الفن من أجل الإنسانية واليسار».
وذكرت أنها لم تمارس السياسة كما فعل والديها، خصوصًا والدتها التي كانت مناضلة سياسية في الشارع، بينما اتخذ والدها الكتابة كوسيلة نضالية وممارسة لقناعاته السياسية، مشيرة إلى أن هذا المزيج كان منتشرًا في ذلك الوقت

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

