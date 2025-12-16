صفاء الطوخي عن شخصيتها في ورد وشوكولاتة : من أصعب الأدوار اللي قدمتها

قالت الفنانة صفاء الطوخي إن دورها في مسلسل "ورد وشوكولاتة" في شخصية "أم مروة" كان من أصعب الأدوار التي قدمتها، خاصة أنه شخصية مختلفة تقدّمها لأول مرة كامرأة شعبية مستغلة.



تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة:«لم يكن هناك مصادر لتكوين الشخصية، لكن توصلنا لملامحها بعد نقاش مطوّل مع الكاتب محمد رجاء والمخرج ماندو العدل بغية الوصول لشخصية حقيقية من لحم ودم، بكل أسبابها التي أوصلتها لهذه الشخصية وأداءها».



وأوضحت أنها تماهت مع شخصية "أم مروة" ووجدت لها مبررات في تصرفاتها، قائلة:«صدقتها، أنها تحب بنتها بطريقتها، ومنطقها أو مصلحتها، فالغبن في الأمان سيكون بهذه الطريقة. هذه وجهة نظرها: تحب ابنتها، لكن بطريقتها».



وعن أصعب شيء في المسلسل، قالت:«الأم ستكون ثكلى وسوف تفقد ابنتها بقسوة شديدة».



ورداً على سؤال الحديدي عن توقعها للنجاح الذي حققه المسلسل المعروض على منصة، خاصة أنه مؤلّف من عشر حلقات بينما هي معتادة على تقديم مسلسلات من 30 حلقة، ردّت:«لا أفكر هكذا، أنا أتعامل مع الشخصية كما خرجت، سواء كان العمل 10 حلقات أو 30 حلقة. المهم هو الشخصية بالكتابة ورؤية المخرج، وكذلك الشخصيات الأخرى في العمل، والكمية بين الفنانين. أنا أميل وأفضل الحلقات الأقل فيها تركيز درامي أكبر وسخونة أعلى».

وحول توقعها للنجاح، قالت:«لم أتخيل هذا النجاح الباهر، لكن أثناء العمل حسّينا أننا نصدق العمل، وحالة الكواليس القاسية جعلتنا نصدق الشخصية تمامًا».



وعن علاقتها بالفنانة زينة، قالت:«كنت مبسوطة بالعمل معها، وليس أول تعاون بيننا، وهذا ساعد في قطع مسافة كبيرة بيننا لإتقان الأدوار. ومع الوقت، أثناء العمل، شعرت أنها كابنتي إلى حد كبير، ، خاصة في المشاهد التي حملت حميمية وصراعًا بين البنت والأم».

وعن الشخصيات المركبة، قالت:«قدمت شخصيات معقدة ومركبة كثيرًا، لكن هذه أول شخصية أعيشها بالكامل، والصعوبة كانت في إحساس الفقد».