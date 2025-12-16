قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صفاء الطوخي تكشف كواليس مشهدها الصامت الشهير في ورد وشوكولاتة

صفاء الطوخي
صفاء الطوخي
هاني حسين

كشفت الفنانة صفاء الطوخي أن دورها في مسلسل "ورد وشوكولاتة" في شخصية "أم مروة" الذي تضمن كواليس المشهد الصامت في الحلقة الأخيرة، حين إبلاغها بمقتل ابنتها، قائلة:«لم يكن مكتوبًا هكذا، كان هناك بعض الجمل الحوارية، لكن شعرنا أن الأفضل أن يكون بدون كلام، ورأينا أن المشهد لا يحتمل الحوار».


وأوضحت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن فكرة صمت المشهد كانت من المخرج ماندو العدل.


و حول تحضير  المشهد استطردت: «تحضير المشهد كان بمشاركة الجميع، وهو مشهد جماعي جدًا، منذ مرحلة الكتابة ومرورًا بطريقة تقديم النهاية للشخصية. ماندو العدل وضعنا جميعًا في حالة لا تحتوي على أي دوشة أو تفاصيل، بل كنا جميعًا داخل اللحظة والحكاية».


وعن خلعها للذهب في المشهد، قالت:«خلع الذهب في المشهد طقس مصري قديم في الحزن، والفضل في ذلك يعود للكاتب محمد رجاء».


وعن الشخصيات المركبة، قالت:«قدمت شخصيات معقدة ومركبة كثيرًا، لكن هذه أول شخصية أعيشها بالكامل، والصعوبة كانت في إحساس الفقد».

ضفاء الطوخي الطوخي اخبار التوك شو مصر الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض البرد والإنفلونزا الشديدة في المنزل

ترشيحاتنا

رفع اشغالات

محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بحدائق الأهرام

محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى و انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة الانتخابات

محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى و انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي إعادة الانتخابات

تطوير مشروعات بورفؤاد

بالتزامن مع العيد القومي لبورسعيد.. بورفؤاد تواصل تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الطرق

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد