صفاء الطوخي تكشف كواليس مشهدها الصامت الشهير في ورد وشوكولاتة

كشفت الفنانة صفاء الطوخي أن دورها في مسلسل "ورد وشوكولاتة" في شخصية "أم مروة" الذي تضمن كواليس المشهد الصامت في الحلقة الأخيرة، حين إبلاغها بمقتل ابنتها، قائلة:«لم يكن مكتوبًا هكذا، كان هناك بعض الجمل الحوارية، لكن شعرنا أن الأفضل أن يكون بدون كلام، ورأينا أن المشهد لا يحتمل الحوار».



وأوضحت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن فكرة صمت المشهد كانت من المخرج ماندو العدل.



و حول تحضير المشهد استطردت: «تحضير المشهد كان بمشاركة الجميع، وهو مشهد جماعي جدًا، منذ مرحلة الكتابة ومرورًا بطريقة تقديم النهاية للشخصية. ماندو العدل وضعنا جميعًا في حالة لا تحتوي على أي دوشة أو تفاصيل، بل كنا جميعًا داخل اللحظة والحكاية».



وعن خلعها للذهب في المشهد، قالت:«خلع الذهب في المشهد طقس مصري قديم في الحزن، والفضل في ذلك يعود للكاتب محمد رجاء».



وعن الشخصيات المركبة، قالت:«قدمت شخصيات معقدة ومركبة كثيرًا، لكن هذه أول شخصية أعيشها بالكامل، والصعوبة كانت في إحساس الفقد».