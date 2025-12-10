تسنيم مطر تكشف عن دهشتها من أداء صفاء الطوخي في ورد وشوكولاتة

أعربت الفنانة تسنيم مطر عن اندهاشها الشديد من قدرة الفنانة صفاء الطوخي على التحول بين شخصيتها الهادئة خلف الكاميرا وأدائها القوي أمامها خلال تصوير مسلسل «ورد وشوكولاتة».



وقالت مطر، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، إنها كانت تراقب هذا التباين اللافت في أداء صفاء الطوخي منذ مشاركتهما السابقة في مسلسل «بخط الإيد»، حيث جسدت الأخيرة دور جدتها بحضور تمثيلي وصفته بأنه "مبهر وجبار".



وأكدت أنها كانت تقف مذهولة أمام صفاء أثناء المشاهد القوية، لافتة إلى أنها كانت تشعر بالقشعريرة رغم علمها بأن ما يجري هو تمثيل، وهو ما يعكس قدرة الطوخي على التأثير العاطفي في زملائها داخل العمل.



