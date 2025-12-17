قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17-12-2025

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الأربعاء 17-12-2025.

سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 60 إلى 64 جنيها للكيلو.

البلطي المتوسط: من 56 إلى 58 جنيها للكيلو.

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيها للكيلو.

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو.

الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيها للكيلو.

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1200 جنيه للكيلو.

جمبري النوع الأول: من 825 إلى 925 جنيها للكيلو.

جمبري النوع الثاني: من 740 إلى 800 للكيلو.

البوري: من 180 إلى 240 جنيها للكيلو.

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

قشر البياض: من 180 إلى 280 جنيها للكيلو.

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيها للكيلو.

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

