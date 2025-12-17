أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17-12-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الأربعاء 17-12-2025.

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 60 إلى 64 جنيها للكيلو.

البلطي المتوسط: من 56 إلى 58 جنيها للكيلو.

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيها للكيلو.

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو.

الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيها للكيلو.

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1200 جنيه للكيلو.

جمبري النوع الأول: من 825 إلى 925 جنيها للكيلو.

جمبري النوع الثاني: من 740 إلى 800 للكيلو.

البوري: من 180 إلى 240 جنيها للكيلو.

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

قشر البياض: من 180 إلى 280 جنيها للكيلو.

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيها للكيلو.