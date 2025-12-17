قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فتح أبواب لجان الاقتراع في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

انتخابات مجلس النواب
إبراهيم الهواري

فتحت لجان الاقتراع بمحافظة القليوبية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم إيذانا ببدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وسط استعدادات مكثفة من أجهزة المحافظة وتنظيم أمني وخدمي شامل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتشمل الدوائر الانتخابية بالمحافظة التى تجرى بها إعادة هى بنها وكفر شكر – طوخ وقها – قليوب والقناطر الخيرية – الخانكة والخصوص والعبور – شبين القناطر.

وشهدت محافظة القليوبية استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية شملت تجهيز المدارس والمقار الانتخابية ورفع كفاءتها مع توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار الخدمة ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وغرف الطوارئ ووحدات الإسعاف.

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون استثناء.

وأضاف المحافظ أن توجيهاته شملت التأكد من النظافة العامة حول المقرات وتوفير الإضاءة واللافتات الإرشادية والاطمئنان على جاهزية المرافق الأساسية مشددا على أن المحافظة ملتزمة بتوفير مناخ آمن ومحايد للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

القليوبية محافظة القليوبية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات

