من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ..محافظ دمياط يتابع جولة الاعادة



تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب والمقررة اليوم وغدا والخميس .

حيث اطلع " المحافظ " الموقف الخاص بنهو كافة الاستعدادات باللجان بالدائرة والتى تشمل مراكز كفر سعد فارسكور والزرقا والسرو باجمالى ٨٠ مركز انتخابى و عدد ٩٣ لجنة فرعية و ذلك لاستقبال نحو ٥١٤٨٢٠ ناخب وناخبة .

وأكد " محافظ دمياط " على توافر كافة التجهيزات من أماكن انتظار للمواطنين مزودة بمظلات ومقاعد ، وأيضًا كراسى متحركة للتيسير على كبار السن وذوى الهمم، و كذا إجراءات تأمين اللجان ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن ، لتوفير مناخ آمن للناخبين خلال عملية الادلاء بأصواتهم