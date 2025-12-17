قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ..محافظ دمياط يتابع جولة الاعادة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي


تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،  سير جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب والمقررة اليوم وغدا والخميس .

حيث اطلع " المحافظ " الموقف الخاص بنهو كافة الاستعدادات باللجان بالدائرة والتى تشمل مراكز كفر سعد فارسكور والزرقا والسرو باجمالى ٨٠ مركز انتخابى و عدد ٩٣ لجنة فرعية و ذلك لاستقبال نحو ٥١٤٨٢٠ ناخب وناخبة .

وأكد " محافظ دمياط " على توافر كافة التجهيزات من أماكن انتظار للمواطنين مزودة بمظلات ومقاعد ، وأيضًا كراسى متحركة للتيسير على كبار السن وذوى الهمم،  و كذا إجراءات تأمين اللجان ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن ، لتوفير مناخ آمن للناخبين خلال عملية الادلاء بأصواتهم

دمياط محافظ دمياط الانتخابات اللجان

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

