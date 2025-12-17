الاتحاد الأوروبي: أمن أوروبا لم يعد خيارا بل ضرورة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي، قال إن أمن أوروبا لم يعد خيارا بل ضرورة، وأنه يجب أن تتحمل أوروبا مسؤولية أمنها.



أعلنت بلجيكا رفضها لمقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية يهدف إلى تمويل قرض ضخم لأوكرانيا بقيمة 210 مليارات يورو عبر استخدام أصول روسية مجمدة، في خطوة أدت إلى تعثر مساعي الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل قمة القادة المقررة يوم الخميس المقبل.

وذكرت مجلة بولتيكو، في نسختها الأوروبية، أن هذا الرفض شكّل عقبة جديدة أمام جهود بروكسل الرامية إلى كسر حالة الجمود بشأن آلية التمويل المقترحة، رغم تكثيف المفوضية اتصالاتها مع الدول الأعضاء لحشد الدعم اللازم للمبادرة.

ويعتمد المقترح الأوروبي على الإفراج عن مليارات اليوروهات من الاحتياطيات الروسية المحتجزة لدى بنك “يوروكلير” في بروكسل، بهدف توجيهها لدعم الاقتصاد الأوكراني المتأثر بالحرب المستمرة.

ومن المنتظر أن يواصل سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشاتهم حول هذا الملف في وقت لاحق اليوم، وسط مؤشرات على إحراز تقدم محدود في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.