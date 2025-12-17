قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
مصطفى أبو سريع: عايز أتجوز شيرين عبد الوهاب

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع انفصاله رسميًا عن زوجته وأم أبنائه آدم ونوح، بعد زواج استمر 8 سنوات، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد أبو سريع أن الطلاق تم بالتراضي، مشددًا على أنه لم يرَ من زوجته أي سوء طوال فترة زواجهما، واصفًا إياها بـالأم المثالية، التي لم تقصر يومًا في حق أبنائها أو في حقه.

علق النجم ياسر جلال على المنشور الذي أعلن من خلاله الفنان مصطفى أبو سريع الطلاق بالثلاثة من أم أولاده.

وكتب ياسر جلال في تعليقه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "إهدى يا مصطفى، وإن شاء الله خير، وربنا يهدى نفوسكم ويصلح الأحوال بينكم، ويلم شملكم من تانى على بعض، ويخليكم لبعض إنت والمدام وآدم ونوح".

وأوضح الفنان أن الانفصال لا يعني القطيعة، مشيرًا إلى أن العلاقة ستظل قائمة على المودة والرحمة والتواصل من أجل مصلحة أبنائهما، معتبرًا أن لكل طرف طريقًا اختاره الله له.

واختتم أبو سريع رسالته بالدعاء لابنيه آدم ونوح، متمنيًا أن يكونا من الصالحين، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل».

