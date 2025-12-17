مصطفى أبو سريع: عايز أتجوز شيرين عبد الوهاب

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع انفصاله رسميًا عن زوجته وأم أبنائه آدم ونوح، بعد زواج استمر 8 سنوات، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد أبو سريع أن الطلاق تم بالتراضي، مشددًا على أنه لم يرَ من زوجته أي سوء طوال فترة زواجهما، واصفًا إياها بـالأم المثالية، التي لم تقصر يومًا في حق أبنائها أو في حقه.



علق النجم ياسر جلال على المنشور الذي أعلن من خلاله الفنان مصطفى أبو سريع الطلاق بالثلاثة من أم أولاده.

وكتب ياسر جلال في تعليقه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "إهدى يا مصطفى، وإن شاء الله خير، وربنا يهدى نفوسكم ويصلح الأحوال بينكم، ويلم شملكم من تانى على بعض، ويخليكم لبعض إنت والمدام وآدم ونوح".

وأوضح الفنان أن الانفصال لا يعني القطيعة، مشيرًا إلى أن العلاقة ستظل قائمة على المودة والرحمة والتواصل من أجل مصلحة أبنائهما، معتبرًا أن لكل طرف طريقًا اختاره الله له.

واختتم أبو سريع رسالته بالدعاء لابنيه آدم ونوح، متمنيًا أن يكونا من الصالحين، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل».