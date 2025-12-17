قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

يسرى نصرالله: محبتش دور خالد صالح فى فيلم عمارة يعقوبيان

يسرى نصرالله
يسرى نصرالله
سعيد فراج   -  
تقى الجيزاوي

تحدث المخرج يسرى نصرالله عن دور الفنان الراحل خالد صالح بفيلم “عمارة يعقوبيان” الذى جسد من خلاله شخصية كمال الفولي.

وقال يسرى نصرالله خلال ندوته على هامش فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير ، انه لا يحب دور الفنان الراحل خالد صالح بفيلم “عمارة يعقوبيان” لانه جسد دور الشر بجدارة لذلك يشعر  بالخوف عند مشاهدته.

واضاف يسري نصرالله ، معلقا: انا من وجهة نظرى ان الدور دا بيدل عن الشر المطلق .

ندوة يسري نصر الله

ويشهد اليوم إقامة لقاء حواري هام مع المخرج الكبير يسري نصر الله، يدير الحوار الناقد السينمائي أندرو محسن، وذلك من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء بقاعة سينما مركز الإبداع الفني، ويعد اللقاء فرصة مميزة لمناقشة مسيرة أحد أبرز مخرجي السينما العربية، ورؤيته الفنية وتجربته الإبداعية، وسط حضور مفتوح ومجاني للجمهور بأسبقية التواجد.


مهرجان القاهرة للفيلم القصير

وانطلقت مساء أمس الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والتى ستقام خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري، وسط حضور سينمائي عربي ودولي واسع.

وتكشف الدورة السابعة عن برنامج فني متنوع يعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلما قصيرا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة الى منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة رسمية تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، وهي الجوائز التي يمنحها المهرجان سنويا تقديرا للإبداع الفني والتميز الإخراجي والتقني، عبر مختلف المسابقات المعتمدة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» البرنامج الرسمي للمهرجان، بمشاركة 13 فيلما قصيرا من دول متعددة، يتنافس صناعها على جائزتي «البرج الذهبي» لأفضل فيلم، و«البرج الفضي» للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة تمثل دول الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف، في إطار اهتمام المهرجان بتعزيز الحضور العربي على خريطة السينما القصيرة.

وتولي الدورة السابعة اهتمامًا خاصًا بالسينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم تضم المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان، في تأكيد واضح على دور الفيلم التسجيلي في التعبير عن القضايا الإنسانية والواقع المعاصر.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏

خالد صالح عمارة يعقوبيان فيلم عمارة يعقوبيان

