هيثم عمران: الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن الشائعات تمثل تحديًا مستمرًا تواجهه الدولة المصرية، لافتًا إلى أن وتيرتها ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أتاحت تداول المعلومات دون تدقيق أو رقابة كافية.

آليات متابعة فورية ومستمرة

وأوضح عمران، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أن الدولة تنبهت مبكرًا لخطورة هذه الظاهرة، وبدأت في التعامل معها من خلال آليات متابعة فورية ومستمرة، إلى جانب إطلاق صفحات رسمية متخصصة تهدف إلى كشف الحقائق والرد السريع على الشائعات.

دحض الشائعات من البيانات

وأشار إلى أن الشائعات تزدهر في المناخات التي تفتقر إلى المعلومة الدقيقة أو الشفافية، مؤكدًا أن الدولة تعتمد في مواجهتها على مسارين متكاملين، أولهما الرد المباشر لتوضيح الحقائق، وثانيهما التطبيق العملي على أرض الواقع، والذي يعد أكثر تأثيرًا في دحض الشائعات من البيانات والتصريحات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن تحركات وزارة الداخلية للتصدي لأي مخالفات أو خروقات خلال العملية الانتخابية تمثل نموذجًا واضحًا للرد العملي، وتفند الادعاءات التي تزعم حسم الانتخابات أو توجيهها لصالح طرف بعينه.

مستوى وعي المواطنين

وأكد عمران أن الشائعات لن تختفي بشكل كامل، إلا أن احتواء آثارها يتطلب سرعة الرصد، والتعامل العقلاني، ورفع مستوى وعي المواطنين، مشددًا على أن الوعي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، وقد تكون الشائعة الواحدة كفيلة بإحداث اضطراب داخلي في بعض الدول.

وفي ختام تصريحاته، شدد على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية والجامعات في تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات، محذرًا من تضخيمها أو التهويل من شأنها، لما لذلك من دور في منحها مساحة أكبر للتأثير على الرأي العام.