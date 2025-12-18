هيثم عمران: الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
محمد البدوي

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن الشائعات تمثل تحديًا مستمرًا تواجهه الدولة المصرية، لافتًا إلى أن وتيرتها ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أتاحت تداول المعلومات دون تدقيق أو رقابة كافية.

 آليات متابعة فورية ومستمرة

وأوضح عمران، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أن الدولة تنبهت مبكرًا لخطورة هذه الظاهرة، وبدأت في التعامل معها من خلال آليات متابعة فورية ومستمرة، إلى جانب إطلاق صفحات رسمية متخصصة تهدف إلى كشف الحقائق والرد السريع على الشائعات.

 دحض الشائعات من البيانات

وأشار إلى أن الشائعات تزدهر في المناخات التي تفتقر إلى المعلومة الدقيقة أو الشفافية، مؤكدًا أن الدولة تعتمد في مواجهتها على مسارين متكاملين، أولهما الرد المباشر لتوضيح الحقائق، وثانيهما التطبيق العملي على أرض الواقع، والذي يعد أكثر تأثيرًا في دحض الشائعات من البيانات والتصريحات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن تحركات وزارة الداخلية للتصدي لأي مخالفات أو خروقات خلال العملية الانتخابية تمثل نموذجًا واضحًا للرد العملي، وتفند الادعاءات التي تزعم حسم الانتخابات أو توجيهها لصالح طرف بعينه.

 مستوى وعي المواطنين

وأكد عمران أن الشائعات لن تختفي بشكل كامل، إلا أن احتواء آثارها يتطلب سرعة الرصد، والتعامل العقلاني، ورفع مستوى وعي المواطنين، مشددًا على أن الوعي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، وقد تكون الشائعة الواحدة كفيلة بإحداث اضطراب داخلي في بعض الدول.

وفي ختام تصريحاته، شدد على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية والجامعات في تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات، محذرًا من تضخيمها أو التهويل من شأنها، لما لذلك من دور في منحها مساحة أكبر للتأثير على الرأي العام.

الشائعات مواجهة الشائعات أزمة الشائعات دحض الشائعات الأمن القومي ركائز الأمن القومي

