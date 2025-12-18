جيش الاحتلال الإسرائيلي يبرر تعاظم تدريباته برواية إعادة بناء قدرات حزب الله

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الرواية الإسرائيلية والتسريبات الصادرة منذ أشهر عن تقديرات المنظومة العسكرية والأمنية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن إعادة بناء قدرات عسكرية لحزب الله، ولا سيما قوة الرضوان، مع مزاعم بوجود معلومات استخباراتية تشير إلى إمكانية تسلل هذه القوة عبر المناطق الحدودية.

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذه الادعاءات لتبرير ما يصفه بضرورة التدخل لمنع بناء تلك القدرات العسكرية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تمكن الدولة اللبنانية، سواء الحكومة أو الجيش اللبناني، من القيام بذلك، فإن إسرائيل تزعم أنها قد تلجأ إلى تنفيذ مناورات برية محدودة أو محصورة الأهداف، بهدف نزع سلاح حزب الله والتأكد مما تسميه إنفاذ القانون.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية أن هذه التدريبات تندرج ضمن المناورات الدورية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن اللافت هو تعاظمها وارتفاع وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تعد متباعدة زمنيًا كما في السابق، إذ جرى تنفيذ تدريب عند الحدود الشمالية مع الجبهة اللبنانية في السادس من الشهر الجاري، أعقبه الإعلان عن مناورات وتحركات عسكرية أخرى خلال فترة وجيزة.