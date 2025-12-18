خطفوه وكبّلوه..تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب بالغربية

كشفت والدة المجني عليه أحمد، ضحية واقعة غدر أصدقائه بمحافظة الغربية، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة نجلها، مؤكدة أن المتهمين استدرجوه وخطفوه بالقوة، وكبّلوه، قبل أن يتنقلوا به بين أكثر من سيارة، تمهيدًا للاعتداء عليه بوحشية حتى فارق الحياة.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أن الجناة استهدفوا نجلها بعدما علموا بحيازته مبلغ 50 ألف جنيه، وهو ثمن محصول أرز كان قد باعه، بالإضافة إلى أجر أسبوع عمله، مشيرة إلى أن الدافع وراء الجريمة كان السرقة فقط.

وأوضحت الأم أن المتهمين غدروا بنجلها رغم «العيش والملح»، مؤكدة أنهم خانوا ثقة الضحية، واستغلوا طيبته ومعرفته السابقة بهم.

وعن لحظة تلقيها خبر الوفاة، قالت الأم إنها تلقت اتصالًا مفاجئًا يخبرها بأن ابنها توفي، لكنها لم تستوعب الأمر إلا بعد رؤيته جثة داخل سيارة، واصفة تلك اللحظة بأنها الأصعب في حياتها.

واختتمت حديثها قائلة: «أنا شلت نعش ابني بإيدي.. وحقه مش هيروح عند ربنا».

