مجلس إدارة الخليج للملاحة الإماراتية يقترح إعادة شراء ما لا يتجاوز 5% من أسهمها

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة على تحويل سندات الإلزامية التحول بقيمة تتجاوز الـ 1.169 مليار درهم إلى أسهم بقيمة نحو 935.6 مليون سهم، وذلك بسعر تحول 1.25 درهم للسند الواحد لصالح ملاك بروج للطاقة المحدودة، ومتابعة الموضوع مع هيئة الأوراق المالية والسلع لاستصدار الموافقات اللازمة، مع فرض حظر تداول لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.

كما وناقش المجلس ووافق على إدراج بندين إضافيين على جدول أعمال الجمعية العمومية يتعلق بإعادة شراء الشركة لما لا يتجاوز 5% من إجمالي أسهمها كأسهم خزينة، وانتخاب أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء المستقيلين.

وفي ذات السياق، وافق مجلس إدارة الخليج للملاحة على تعيين سهيل المزروعي بمنصب رئيس مجلس الإدارة، ورسول العامري في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يتم تأكيد أو إعادة النظر في هذه التعيينات بعد اكتمال مجلس الإدارة.

كما وافق المجلس على تعيين سيف الهزايمه بمنصب رئيس تنفيذي بالإنابة للشركة.

كما تمت الموافقة على تعيين كمال فران عضو جديد لمجلس الإدارة على أن يمارس مهامه فورا، بالإضافة لتعيين جيمي راشد في منصب مستشار لمجلس الإدارة.

وفي المقابل، وافق المجلس على قبول استقالة كل من خليفة المحيربي ومحمد الذوادي وأحمد الكيلاني على أن يستمروا في أداء مهامهم إلى حين انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.