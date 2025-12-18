محافظ الإسكندرية يوجه بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم اجتماعيا

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم اجتماعيا وتنمية مهاراتهم.



وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، نظم حي الجمرك بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ احتفالا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمركز شباب الأنفوشى بدائرة الحي.



وقام الحي بتقديم الهدايا والألعاب للطلاب من ذوي الهمم لإدخال البهجة والسعادة إلى قلوبهم ، كما شهد الحفل اقامة عرض مسرحي للطلاب، وتقديم فقرات ترفيهية وتفاعلية ومسابقات بين الطلاب .



واكد الحي ، على استمرار تنظيم الندوات والفعليات للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاستفادة من مهاراتهم .



وفي نفس السياق ، تابع حي الجمرك تنفيذ فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة وذلك بجمعية الصيادين بالجمرك وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات بالحملة .



حيث تم الكشف الطبي في مختلف التخصصات وتوفير العلاج بالمجان لجميع الحالات من قبل حي الجمرك ، والتنويه عن الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحملة ومنها توفير استمارات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا وحصر حالات لإدارة محو الأميه .



وقامت إدارة مشروعك بالحي ، بالدعاية والإعلان عن مبادرة مشروعك ، كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية الصحية والدينية .

وعلي هامش الحملة ، نظم معرض الأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك الطبية ، لمساعدة المرأة المعيلة وزيادة دخل الاسر .