قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم اجتماعيا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم اجتماعيا وتنمية مهاراتهم.


وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، نظم حي الجمرك بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ احتفالا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمركز شباب الأنفوشى بدائرة الحي.


وقام الحي بتقديم الهدايا والألعاب للطلاب من ذوي الهمم لإدخال البهجة والسعادة إلى قلوبهم ، كما شهد الحفل اقامة عرض مسرحي للطلاب، وتقديم فقرات ترفيهية وتفاعلية ومسابقات بين الطلاب .


واكد الحي ، على استمرار تنظيم الندوات والفعليات للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاستفادة من مهاراتهم .


وفي نفس السياق ، تابع حي الجمرك تنفيذ فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة وذلك بجمعية الصيادين بالجمرك وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات بالحملة .


حيث تم الكشف الطبي في مختلف التخصصات وتوفير العلاج بالمجان لجميع الحالات من قبل حي الجمرك ، والتنويه عن الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحملة ومنها توفير استمارات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا وحصر حالات لإدارة محو الأميه .


وقامت إدارة مشروعك بالحي ، بالدعاية والإعلان عن مبادرة مشروعك ، كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية الصحية والدينية .
وعلي هامش الحملة ، نظم معرض الأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك الطبية ، لمساعدة المرأة المعيلة وزيادة دخل الاسر .

محافظ الإسكندرية أحمد خالد تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم دمجهم اجتماعيا وتنمية مهاراتهم حي الجمرك بالإسكندرية مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

وضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين بـ أسوان الجديدة..صور

أيادي مصر تنظم معرض تسويقي

«أيادي مصر» بالمنيا تقيم معرضًا تسويقيًا للحرف اليدوية بجامعة دراية

الاستزراع السمكى

دورات تدريبية فى مجال الاستزراع السمكي بـ مطروح

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد