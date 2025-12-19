تزامنًا مع عيد الميلاد.. الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تستضيف حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

استضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الحفل الموسيقي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «المسايا»، وذلك تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، وبحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والعميد هانئ شنودة، عميد الكاتدرائية.

حفل الميلاد

وتضمن الحفل باقة من مقطوعات موسيقى الميلاد للمؤلف الموسيقي العالمي جورج فريدريك هاندل، حيث قُدمت في أجواء مميزة، بقيادة المايسترو فيرونيكا ديل بيرتو، وبمصاحبة آلة البيانو مع العازفة إلينا جيرتشينكو.

جدير بالذكر أن جورج فريدريك هاندل (1685–1759) ألّف عمله المسايا (Messiah) عام 1741، وهو أوراتوريو باللغة الإنجليزية يتتبع قصة يسوع المسيح.

قُدِّم العمل لأول مرة في دبلن في 13 أبريل 1742، ثم عُرض لأول مرة في لندن بعد ذلك بنحو عام. وبعد استقبال جماهيري متواضع في البداية، ازدادت شعبية الأوراتوريو تدريجيًا حتى أصبح أحد أشهر وأكثر الأعمال الكورالية أداءً في الموسيقى الغربية.