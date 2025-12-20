قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 20-12-2025

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت الموافق 20-12-2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 10 جنيهات للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 للكيلو.

- بسلة 30 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 20 جنيها للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيها.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيها.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ35 جنيها.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 15 جنيها للكيلو.

- شطة أومجي 20 جنيهًا.

- جزر 15 جنيها.

- جزر احمر مسكر 20 جنيها للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 25 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض 15 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 35 جنيها للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رمان 20 جنيها للكيلو.

- برتقال 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة بناتي 35 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحي 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيها للكيلو.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

هشام ماجد

هشام ماجد يمازح الجمهور بعد انضمام مصطفي غريب لمسلسل اللعبة 5

فيلم الست

دافع عن والدها..نجلة الراحل محمد التابعي تشكر أيمن الحكيم بسبب فيلم الست

تامر مجدي

من الفرح إلى المستشفى.. تعرض الفنان تامر مجدي لوعكة صحية

بالصور

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

