أوكرانيا : نفذنا ضربات دقيقة على مطار بيلبيك في شبه جزيرة القرم

نفذت المخابرات الأوكرانية، ضربات دقيقة على مطار بيلبيك في شبه جزيرة القرم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الاوكراني المستمر لمحطة زابوروجيا قد يؤدي لكارثة نووية، محذرة من استمرار هذه الخروقات المدمرة.



فيما قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية من ناحية مقابلة بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على أوديسا إلى 8 قتلى و27 جريحا.



تجري حاليًا عمليات مشاورات مستمرة بين الأطراف الأوكرانية والأمريكية والأوروبية في جولات متفرقة عدة لأجل الوصول لحل وتسوية حرب 4 سنوات من الدمار والموت.



يأتي ذلك فيما قال نائب وزير خارجية روسيا بأن إمكانية حصول اليابان على أسلحة نووية سيؤدي إلى عسكرة الوضع في شمال شرق آسيا.





