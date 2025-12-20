قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
عبدالعاطي: إجماع روسي أفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029
أخبار البلد

هشام مدكور: العاصمة الجديدة تجسد رؤية الدولة في التطوير القائم على التكنولوجيا والاستدامة

مؤتمر صحفى
مؤتمر صحفى
أحمد عبد القوى

أكد المهندس هشام مدكور، نائب الرئيس التنفيذى لمدكور القابضة، أن ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، يعكس رؤية واضحة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة كركيزتين أساسيتين للتطوير، مشددًا على فخر مجموعة مدكور بالمشاركة في هذه الإنجازات الوطنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد الإطلاق الرسمي لشركة مدكور للتطوير العقاري، حيث أوضح أن المجموعة تمتلك خبرة طويلة ومتراكمة في قطاعات الطاقة والكهرباء والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، ما مكنها من التحول من شركة عائلية إلى كيان اقتصادي متكامل قادر على تحقيق الاستدامة والنمو طويل الأجل.

وأشار هشام مدكور إلى أن مسيرة المجموعة مرت بثلاث مراحل رئيسية، كان أبرزها مرحلة ما بعد عام 2015، والتي شهدت توسعًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية القومية، ونجاحات ملموسة في قطاعات الكهرباء والطاقة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن دخول مجال التطوير العقاري يأتي برؤية مختلفة تقوم على الربط بين التطوير العمراني والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية القوية، بما يسهم في تقديم نموذج منتجات متكامل يواكب احتياجات السوق، خاصة في ظل وجود فجوة بين العملاء والشركات نتيجة كثرة المعروض وغياب الحلول المتكاملة.

وأكد  مدكور  أن المجموعة تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على أذرعها من الشركات الوطنية المتخصصة دون الاعتماد على شركات أجنبية، بما يعكس ثقة كاملة في الخبرات المصرية وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بأعلى كفاءة.

كما استعرض هشام مدكور مساهمات المجموعة في عدد من المشروعات القومية، من بينها المشاركة المبكرة في مشروع توشكى منذ بدء هذا المشروع العملاق ، وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وزراعية في سيناء، انطلاقًا من إيمان الشركة بدورها كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن وتدعم خطط التنمية الشاملة.

واختتم هشام مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن محموعته  تمثل امتدادًا طبيعيًا لتاريخ المجموعة وخبراتها المتراكمة، وتجسيدًا عمليًا لرؤيتها بأن البناء كان مجرد البداية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مشروعات نوعية تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالى

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

ازالة تعدي

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

