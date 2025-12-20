قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
أخبار البلد

نقابة العلاج الطبيعي تقاضي وزارة العمل لهذا السبب | بيان رسمي

سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي
سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي
الديب أبوعلي

قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العمل، لإلزامها بتنفيذ قرار اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي قضى برفض إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.

وأكد الدكتور سامي سعد، في بيان صادر عن النقابة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، أن اللجنة التنسيقية أوصت بمخاطبة وزير العمل لإيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية للقطاع الصحي، باعتبار أن العاملين بالقطاع الصحي يتبعون النقابات العامة المختصة، كما أكدت اللجنة أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصاتهم تنحصر في التعامل مع الأصحاء فقط، وليس المرضى.

 

العلاج الطبيعي تقاضي وزارة العمل

وأوضح النقيب العام أن قرار تحريك الدعوى القضائية جاء بعد اتخاذ كافه الاجراءات القانونية للحل الودي مع وزارة العمل، حيث أرسلت النقابة أربع مخاطبات رسمية إلى الوزير، حملت أرقام صادر (7515 بتاريخ 25 مايو 2025، و7547 بتاريخ 4 يوليو 2025، و7575 بتاريخ 25 يوليو 2025، و7766 بتاريخ 17 نوفمبر 2025)، إلى جانب التواصل المباشر مع وزير العمل محمد جبران، ومدير مكتبه لأكثر من 10 مرات، وكذلك مع مستشار الوزير وليد عبد الرازق، فضلا عن إرسال استشارية النقابة التي عقدت جلسة مع مستشار الوزير لبحث إلغاء اللجنة النقابية العمالية للإصابات والتأهيل الحركي أو تعديل مسماها بما لا يرتبط بأي نشاط طبي.

وأشار سعد إلى أن جميع هذه الجهود أسفرت عن تحرك ملموس في الملف وعرض الموضوع على الشئون القانونية بما يتسق مع مبادئ وأسس "الجمهورية الجديدة" وسعي الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنظيم المهن وحماية صحة المواطنين.

وشدد النقيب العام على أن النقابة تستهدف غلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو دون تخصص أكاديمي طبي معتمد، مؤكدا أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.

وكشفت النقابة أن ما يسمى ب"اللجنة النقابية العمالية المهنية من خريجي التربية الرياضية للعمل في مجالات الإصابات والتأهيل الحركي" تضم بعض خريجي التربية الرياضية "قسم علوم الصحة الرياضية"، وتقوم بإجراء امتحانات لما تطلق عليه "مزاولة مهنة الإصابات والتأهيل"، وتمنح مسميات مهنية على الكارنيهات الصادرة عنها مثل "ممارس – أخصائي – استشاري"، فضلا عن إصدار تراخيص مزاولة مكانية لفتح "مراكز إصابات وتأهيل"، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفات قانونية صارخة تندرج تحت انتحال صفة طبية، والنصب والاحتيال، وإدخال الغش والتدليس على المرضى بادعاء الانتماء إلى المهن الطبية.

وأكدت النقابة، أن هؤلاء الخريجين ليست لهم أي مسميات مهنية أو وظيفية معتمدة وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنهم ينتحلون صفات دون سند قانوني، مشددة على أن الدور الوظيفي لخريجي كليات التربية الرياضية يقتصر على رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء فقط، وفقا للقرار الوزاري رقم (75) لسنة 2001.

وأكدت على أن وزارة العمل تختص قانونا بإصدار تراخيص مزاولة الحرف العمالية والفنية والحرفية فقط للراغبين في ممارسة أعمال حرفية، وليس منح أي تراخيص أو مسميات تمس المهن الطبية أو الصحية.

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعا عن مهنتها وحماية اختصاصاتها العلمية، مشددة على أن صحة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تعريضه لممارسات غير مرخصة أو غير قائمة على أساس علمي معتمد.

وأضافت النقابة: أن تحركاتها تأتي في إطار دورها الوطني والمهني في حماية المرضى وضمان تقديم خدمة صحية آمنة، والتصدي لأي تجاوزات أو كيانات تنتحل صفات طبية دون سند قانوني، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حقوق المجتمع.

النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد وزارة العمل مجال علوم الحياة والطب اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الدكتور أشرف حاتم لجنة الصحة بمجلس النواب التربية الرياضية سابقا خريجي كليات علوم الرياضة اللجنة النقابية العمالية للإصابات والتأهيل الحركي العلاج الطبيعي الإصابات والتأهيل الحركي ينتحلون صفات كليات علوم الرياضة التربية الرياضية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنظيم والإدارة الرئيس السيسي

