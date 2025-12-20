قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم

شهد عصام
شهد عصام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

داخل أحد صالات الإنتاج بمصنع الغزل والنسيج بمنطقة غرب العزب في محافظة الفيوم، وسط أصوات ماكينات الخياطة تشاهد قصص إنسانية ملهمة، من بينها قصة الشابة شهد عصام، 21 عامًا، من ذوي الإعاقة الحركية،اختارت ألا تكون إعاقتها عائقًا، بل دافعًا للانطلاق والعمل بإتقان لتساعد أسرتها .

شهد حاصلة على دبلوم فني، وتعمل فى المصنع منذ عام و تتقاضى أجرًا شهريًا 4500 جنيه، بالإضافة إلى تقاضيها الدعم النقدي الشهري تكافل.

دور فى الحياة

خلال الحديث معها قالت «مبسوطة بشغلي.. العمل هنا غيّر حياتي للأفضل، بقيت أحس إني شخص منتج وليا دور فى الحياة علشان أساعد أهلي وأعتمد على نفسي ».


داخل المصنع وجدت شهد العمل وسط حماس جميع العاملين الذين من زملائها ، في تجربة أعادت لها الثقة، ورسخت بداخلها الإحساس بالقيمة والانتماء .

يذكر أن المصنع  أُعيد تشغيله بعد سنوات من التوقف، بات اليوم مساحة أمل حقيقية، وفّر فرص عمل وتدريب لآلاف السيدات، خاصة من مستفيدات برنامج «تكافل وكرامة»، ونجح في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة إنتاج حديثة، قائمة على التدريب والجودة والاستدامة، من خلال  شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء".


كما أن المصنع يعمل على تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.

فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"

 المصنع يعمل على توفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"و تم تدريب وتوظيف المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" في المشروع، و بدأ المشروع في إبريل 2023 بتدريب 250 مستفيدة على فن الحياكة، ووصل لتدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المقرر تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر. 

ونجح في تدشين الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة في الفيوم ، و نجحوا في إحداث شراكة مع شركة الياسمينا للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات و المصنع به ٨ صالات إنتاج تعمل بشكل فعلي بالتعاون مع شركة ياسمينا للملابس الجاهزة و خط الانتاج الواحد ينتج 1500 قطعة كما أن المصنع به حضانة مؤسسة النداء لتقديم خدمات رعاية الطفولة لأبناء السيدات العاملات بالمصنع، والحضانة تضم 120 طفلا وطفلة، و تستقبل الأطفال من سن 3 شهور لـ4 سنوات، و تتبع منهج التعليم من خلال اللعب .


