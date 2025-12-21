ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة وغادرت 11 أخريات ، ووصل إجمالي الموجود بالميناء 27 سفينة.



وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان لها اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30350 طنا تشمل 13200 طن يوريا و2660 طن مولاس و900 طن حديد و2400 طن علف بنجر و11190 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66069 طنا تشمل 3500 طن حديد و1046 طن خشب زان و795 طن ابلاكاش و17983 طن خردة و26886 طن ذرة و2500 طن كسب عباد و13359 طن قمح بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 418 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 54 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1893 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101069 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 71589 طنًا بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4575 حركة.

