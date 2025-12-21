تُحاكي الواقع.. طلاب إعلام الإسكندرية الأهلية ينظمون عرضًا لحملات رقمية

اختتم طلاب كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإسكندرية الأهلية، برنامج الإعلام الرقمي – الفرقة الثالثة، تنفيذ 3 حملات توعوية رقمية مُبتكرة، وذلك من خلال عرض مشروعاتهم النهائية داخل الجامعة، ضمن متطلبات الجانب العملي لمقرر «إدارة المنصات الرقمية»، في تجربة تعليمية تطبيقية تُحاكي واقع العمل الإعلامي الرقمي.

وجاءت المشروعات تحت إشراف الأستاذ الدكتور طه نجم، المُشرف على برنامج الإعلام الرقمي، والدكتورة إسراء سعيد، المُشرف على الجانب النظري للمُقرر، وزياد عمرو، المُشرف على الجانب العملي، حيث قام الطلاب بعرض تفاصيل الحملات، وخطط التنفيذ، وآليات إدارة المحتوى، ونتائج التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور طه نجم، أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا حقيقيًا للتعلم القائم على التطبيق، موضحًا أن الطلاب لم يكتفوا بالجوانب النظرية، بل خاضوا تجربة متكاملة شملت التخطيط، والتنفيذ، وإدارة المنصات، وقياس التفاعل، بما يؤهلهم لسوق العمل الإعلامي الرقمي بثقة وكفاءة.

من جانبه، أشار الدكتور جمال مجاهد إلى أن ما قدمه الطلاب يعكس تطور مستوى الوعي والاحترافية لدى دارسي الإعلام، مؤكدًا أن ربط الدراسة الأكاديمية بقضايا المُجتمع يمثل أحد أهم أهداف التعليم الجامعي الحديث، خاصة في التخصصات الإعلامية.

وقالت الدكتورة إسراء سعيد، إن الحملات الثلاث نجحت في توظيف أدوات الإعلام الرقمي بشكل مدروس، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للمحتوى، لافتة إلى أن تنوع القضايا المطروحة يعكس قدرة الطلاب على فهم احتياجات الجمهور المستهدف والتفاعل معها بوعي.

وقال زياد عمرو، المُشرف على الجانب العملي، لمُقرر إدارة المنصات الرقمية، إن التدريب صُمم ليكون تدريبًا واقعيًا كاملًا، وليس مُجرد مشروع دراسي، موضحًا أنه حرص خلال فترة العمل على محاكاة آليات سوق العمل الفعلي، من خلال إلزام كل مجموعة بوضع خطة مُحتوى، وتحديد جمهور مستهدف، وإدارة الصفحات بشكل احترافي، ومُتابعة الأداء والتفاعل بصورة مستمرة، مُضيفًا أن الهدف لم يكن تنفيذ حملة ناجحة فقط، بل إعداد طلاب قادرين على إدارة منصات رقمية بوعي ومسؤولية، واتخاذ قرارات مهنية مبنية على التحليل وليس الاجتهاد الشخصي.

وأوضح أن الطلاب أبدعوا في إدارة الحملات بشكل كامل، بدءًا من اختيار الفكرة، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء الصفحات، وصولًا إلى إنتاج المحتوى ومتابعة التفاعل، مُعتبرًا أن التجربة كشفت عن طاقات إبداعية مميزة وقدرة حقيقية على العمل الجماعي.

وتنوعت الحملات بين مبادرة «درع رقمي» للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الحماية منها، ومبادرة «Authentic - أصلي» التي ناقشت زيف الصورة المثالية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها النفسي على الشباب، إلى جانب مبادرة «Another Vision – رؤية مُختلفة» التي هدفت إلى تعزيز التفكير النقدي والنظر للقضايا من زوايا متعددة.

ويأتي هذا العرض الختامي للمُشروعات في إطار حرص كلية الإعلام والاتصال، بجامعة الإسكندرية الأهلية على دعم التجارب العملية، وتأهيل الطلاب لاكتساب مهارات حقيقية في إدارة الحملات الإعلامية، عبر المنصات الرقمية، وصناعة المُحتوى المؤثر.