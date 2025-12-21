القومي للمرأة يهنئ د. نادين محمد حسني السعيد لفوزها بجائزة لوريال – اليونسكو في العلوم

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة نادين محمد حسني السعيد؛ بمناسبة فوزها بجائزة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلوم عن منطقة الشرق الأوسط، في إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل التميز المصري.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الفوز والإنجاز المشرف الذي حققته الدكتورة نادين محمد حسني، مؤكدة أنها نموذج مشرف وملهم للمرأة المصرية، يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها، وقدرتها على التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية على المستويين الإقليمي والدولى.

وأكدت دعم المجلس الكامل للنساء العالمات والباحثات، واستمراره في مساندة كل النماذج النسائية المشرفة التي تسهم في رفعة الوطن وتعزيز مكانته العلمية، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.