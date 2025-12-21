اللون الأخضر يسيطر علي أداء أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

غلب اللون الأخضر علي مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ ارتفعت بورصات مصر والسعودية والكويت وقطر ومسقط والأردن وتباينت بورصة البحرين.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد 21 ديسمبر 2025، عدا سوق المال الإماراتي الذي يستأنف تداولاته غدا الأثنين، بعد أجازة رسمية يومي السبت والأحد.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، وسط تداولات بلغت 7.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (34.32) نقطة، ليصل إلى مستوى (10484.59) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.5) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (127) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (168) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (87) شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (100.37) نقطة، ليصل إلى مستوى (23454.65) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنحو 35.31 نقطة بما نسبته 0.40% ليصل إلى مستوى 8956.31 نقطة، إذ جرى تداول نحو 244 مليون سهم عبر 16 ألفا و818 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.6 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 79.53 نقطة، بما نسبته 0.97% ليصل إلى مستوى 8296.47 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 124 مليون سهم من خلال 10 آلاف و9 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 26.30 نقطة بما نسبته 0.28% ليصل إلى مستوى 9562.75 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 119 مليون سهم عبر 6809 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 41.4 مليون دينار كويتي.



كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 90.70 نقطة بما نسبته 1.06% ليصل إلى مستوى 8683.92 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 64 مليون سهم عبر 5386 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 13.2 مليون دينار كويتي.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة (مسقط 30) اليوم، عند مستوى 5958.69 نقطة مرتفعًا 17.7 نقطة، وبنسبة 0.30% مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وبلغت قيمة التداول 43 مليونًا و680 ألفًا و484 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 29.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.140% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 32.19 مليار ريال عُماني.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 61.74 نقطة، أي بنسبة 0.58 في المئة، ليصل إلى مستوى 10716.39 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 78 مليونا و51 ألفا و577 سهما، بقيمة 207 ملايين و635 ألفا و426.825 ريال، عبر تنفيذ 13002 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 640 مليارا و982 مليونا و819 ألفا و15.780 ريال، مقابل 637 مليارا و592 مليونا و717 ألفا و494.960 ريال، في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.67%، لتصل إلى مستوى 3506.13 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3579 صفقة.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم على انخفاض قدره 4.92 نقاط، ليصل عند مستوى 2,067.11 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.



وارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.55 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى (1,029.95) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و958 ألفًا و186 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و671 ألفًا و260 دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ 115 صفقة.