نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

وقع عليها الونش .. القصة الكاملة لمصرع طالبة بطوخ

المتوفية
إبراهيم الهواري

لم تتوقع رودينا تامر أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية وأن آخر لحظات حياتها ستكون بدون وداع أسرتها حيث لقيت مصرعها أثناء وقوفها أسفل أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بشارع حمام السباحة في مدينة طوخ.

حافظة للقرآن الكريم 

رودينا كانت حافظة للقرآن الكريم والجميع يشهد لها بحسن الخلق، حيث سادت حالة من الحزن على أسرتها وزملائها عقب وقوع الحادث.
من ناحية أخرى تم تشيع جثمان المتوفية بمقابر أسرتها بقرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بعد الانتهاء من أعمال الطب الشرعي.

وأكد شهود عيان فى واقعة وفاة رودينا أن المتوفية كانت خارجة من السنترال المجاور للبرج وتصادف سقوط ونش كان يرفع الطوب بالطابق الرابع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة شارع الساحة في طوخ.

الونش انفصل وسقط عليها

وأوضح الشهود أن الطالبة تدعى رودينا ، 13 سنة، كانت في المنطقة، وخلال سيرها فجأة انفصل الونش أثناء رفع الطوب، ليسقط عليها على الفور  وأن الطالبة لم تفارق الحياة على الفور، حيث سقط الونش أعلى كتفها، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بالإصابة فور وصولها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية للعمال والقائمين على المشروع.

تفاصيل الواقعة 

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا اليوم، بعد سقوط ونش من الطابق الرابع خلال أعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية بشارع حمام السباحة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بإصابة فتاة كانت تمر بالشارع لحظة سقوط الونش، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنها توفيت فور وصولها متأثرة بإصابتها.

وبينت التحقيقات أن الضحية تبلغ من العمر 13 عامًا، وكانت موجودة أسفل موقع العمل عند وقوع الحادث، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ مصرع طالبة حادث

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

ياسمين الخطيب

مش طايقة الفيلم.. ياسمين الخطيب تهاجم المدافعين عن فيلم الست

عرض فيلم بكرا

عرض خاص لفيلم "بكرا" بحضور أشرف زكي

الفنانة بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف لـ صدى البلد: سافرت الكويت عشان الست اللي قالت أني خلصت على جوزي (فيديو)

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

