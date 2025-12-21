وقع عليها الونش .. القصة الكاملة لمصرع طالبة بطوخ

لم تتوقع رودينا تامر أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية وأن آخر لحظات حياتها ستكون بدون وداع أسرتها حيث لقيت مصرعها أثناء وقوفها أسفل أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بشارع حمام السباحة في مدينة طوخ.

حافظة للقرآن الكريم

رودينا كانت حافظة للقرآن الكريم والجميع يشهد لها بحسن الخلق، حيث سادت حالة من الحزن على أسرتها وزملائها عقب وقوع الحادث.

من ناحية أخرى تم تشيع جثمان المتوفية بمقابر أسرتها بقرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بعد الانتهاء من أعمال الطب الشرعي.

وأكد شهود عيان فى واقعة وفاة رودينا أن المتوفية كانت خارجة من السنترال المجاور للبرج وتصادف سقوط ونش كان يرفع الطوب بالطابق الرابع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة شارع الساحة في طوخ.

الونش انفصل وسقط عليها

وأوضح الشهود أن الطالبة تدعى رودينا ، 13 سنة، كانت في المنطقة، وخلال سيرها فجأة انفصل الونش أثناء رفع الطوب، ليسقط عليها على الفور وأن الطالبة لم تفارق الحياة على الفور، حيث سقط الونش أعلى كتفها، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بالإصابة فور وصولها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية للعمال والقائمين على المشروع.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا اليوم، بعد سقوط ونش من الطابق الرابع خلال أعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية بشارع حمام السباحة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بإصابة فتاة كانت تمر بالشارع لحظة سقوط الونش، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنها توفيت فور وصولها متأثرة بإصابتها.

وبينت التحقيقات أن الضحية تبلغ من العمر 13 عامًا، وكانت موجودة أسفل موقع العمل عند وقوع الحادث، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها.

