أخبار البلد

متحف السويس القومي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

محمد الاسكندرانى

احتفل متحف السويس القومي باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان "لغتنا العربية لغة القرآن"، مؤكداً أنها جسر يربط بين الماضي العريق والحاضر المتجدد.

متحف السويس القومي


أوضحت إدارة متحف السويس القومي، أننا نهتم بـ تعليم اللغة العربية لأبنائنا، واستخدامها بفخر في حديثنا وكتاباتنا، مشيراً إلى إنها ليست مجرد كلمات، بل تاريخ وانتماء وثقافة.

أهميه اللغه العربيه وأنواع الخطوط 

أضافت إدارة المتحف، إلى أننا استقبلنا عدد من طلاب المدارس لتعريفهم بأهميه اللغه العربيه وأنواع الخطوط التى أستخدمت، بالإضافة إلى تنفيذ ورشه فنيه شارك فيها الطلاب بكتابة آيات قرآنية من الآيات التي كتبت على الباترونات الخاصه بكسوة الكعبة.


تابعت قائلة: أن عقب الانتهاء من كتابة الآيات الرقآنية، تم تنظيم جوله ارشاديه لقاعات المتحف مع التركيز على القطع التي تحمل كتابات عربيه بخطوط مختلفة.

يذكر أن أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.

