جيهان سلامة: تجربتي مع المرض كانت قاسية وتعلمت أن الله أكبر من كل الصراعات

أكدت الفنانة جيهان سلامة أن تجربتها المرضية لم تكن سهلة على الإطلاق، بل كانت من أصعب المراحل التي مرت بها في حياتها، مشيرة إلى أنها خرجت من هذه المحنة بدروس إنسانية عميقة غيّرت نظرتها للحياة.

الصراعات والخلافات

وقالت جيهان سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” والمذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل إن المرض جعلها تدرك أن الله «كبير أوي أوي أوي»، وأن كل الصراعات والخلافات التي ينشغل بها البشر لا تساوي شيئًا أمام قدرة الله والابتلاء، موضحة أن ما مرت به كشف لها حقيقة الدنيا ومن فيها.

بداية أزمتها

وأضافت أن بداية أزمتها كانت منذ عام 2018، حينما انقلبت حياتها فجأة رأسًا على عقب، بعد أن تعرضت لصدمة قوية من أقرب الناس إليها بسبب قضية ميراث، مؤكدة أنها دخلت في معركة قضائية بحتة من أجل استرداد حقها، واجهت خلالها ضغوطًا شديدة، وتشهيرًا، وإساءة، و«كل قلة أدب» على حد وصفها.

الضغوط والصدمات

وأشارت إلى أنها تمكنت في النهاية من كسب القضية والحصول على حقها، إلا أن الطرف الآخر تسبب لها في أذى نفسي كبير، مؤكدة أن تلك الضغوط والصدمات كانت سببًا مباشرًا فيما تعرضت له صحيًا، قائلة إن المرض جاءها «من الزعل».



وتابعت الفنانة أنها فوجئت خلال فترة مرضها بأن كثيرين اختفوا من حياتها، مشيرة إلى أنه لم يتواصل معها أحد أو حتى يرفع سماعة الهاتف للاطمئنان عليها، وهو ما شكّل صدمة قاسية لم تكن تتخيل وجودها في حياتها.



واختتمت جيهان سلامة حديثها بالتأكيد على أن ما مرت به جعلها أكثر وعيًا بحقيقة البشر، وأكثر قربًا من الله، مؤكدة أن التجربة رغم قسوتها كانت مليئة بالدروس التي ستظل عالقة في ذاكرتها طوال العمر.