محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القاهرة الإخبارية: المساعدات تتدفق من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري.. تفاصيل

هاجر ابراهيم

قال زياد قاسم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن الفوج الأول من القافلة الـ99  ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" انطلق منذ دقائق قليلة من مصر إلى قطاع غزة، موضحاً أن الهلال الأحمر المصري يتولى تسيير هذه القوافل وتجهيزها منذ 27 يوليو.

وأضاف زياد قاسم، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية ما زالت تتدفق من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري نحو منفذ "العوجة"، حيث تخضع هناك لعمليات التدقيق والمراجعة، قبل أن تتوجه إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ ما تحمله من مساعدات، ثم تعود مرة أخرى إلى المعبر المصري.

وأشار زياد قاسم إلى أن القافلة ضمت مئات الشاحنات التي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، شملت السلال الغذائية التي تحتوي على أرز ومكرونة وبقوليات وعدس، بالإضافة إلى أجولة الطحين، ومستندات طبية وإغاثية، ومواد بترولية، ومواد الإيواء مثل الخيام والأغطية والمراتب والملابس الشتوية، بما يلبي احتياجات سكان القطاع.

وأكد زياد قاسم أن التدفق لم يتوقف عند هذا الحد، مشيراً إلى أن القافلة الثامنة والتسعين التي تم الدفع بها أمس ضمت أكثر من 9000 طن من المساعدات، شملت أكثر من 4000 طن من المواد الغذائية، وأكثر من 305 طن من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 1500 طن من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمخابز المتبقية في القطاع، بعد توقفها لفترات طويلة نتيجة قيود قوات الاحتلال الإسرائيلي.
 

