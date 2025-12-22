انطلاق الحملة الثالثة للمتابعة الطبية المنزلية ضمن التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة نهى الصناديلي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، إنّ الحملة الحالية تعد الثالثة من نوعها للمتابعة الطبية المنزلية في محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أهمية هذا النوع من الحملات في تقديم الرعاية للفئات الأكثر عرضة للخطورة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المرضى غير القادرين على التوجه إلى المنشآت الصحية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن البداية كانت بمحافظة السويس على أن تمتد هذه المبادرة في الفترة المقبلة إلى جميع المحافظات التابعة للهيئة.

وذكرت الصناديلي، أن الفرق الطبية الاستكشافية تبدأ بحصر المنتفعين الذين يحتاجون لهذه الخدمة، مع ترتيب أولويات زيارة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التواصل المسبق عبر الهاتف لمتابعة الحالة الصحية وتحديد مواعيد الزيارة.

وواصلت، أن الفرق الميدانية، المكونة من ممرضين مدربين، تقوم بقياس العلامات الحيوية والتأكد من التزام المريض بالخطة العلاجية، ومتابعة أي أعراض جانبية للأدوية، مع إمكانية استدعاء طبيب الأسرة أو أخصائي عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحالات إلى المستشفى إذا تطلب الأمر.

وأشارت د. نهى الصناديلي إلى أن الحملة تستهدف أكثر من 7000 مريض شهرياً، وقد تمكنت فرق الرعاية الأولية خلال شهر ديسمبر الماضي من الوصول إلى أكثر من 5000 مواطن بحاجة إلى الخدمة.

وأكدت، أن ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية، وأن استقبال الفرق الطبية من قبل المواطنين كان حافلاً بالترحيب، مواصلة، أن الهيئة قامت بتزويد الفرق بعربيات مجهزة تحمل اسم الهيئة لتعريف المواطنين بالخدمة وتمكين أي محتاج من طلبها بسهولة.

