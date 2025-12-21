قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الكويت ترفع رسوم التأمين الصحي للوافدين

هاجر رزق

أصدرت دولة الكويت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، متضمناً إلزام الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط لمنح أو تجديد الإقامة وسِمات الدخول، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري.

رسوم التأمين الصحي 
 

وحددت اللائحة 100 دينار سنوياً رسماً للتأمين الصحي على معظم فئات الإقامة، تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، فيما بلغت رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة 5 دنانير عن كل شهر.


 

وأعفت اللائحة عدداً من الفئات من الرسوم، أبرزها زوجة المواطن، وأبناؤه، ووالداه، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، والبعثات الدبلوماسية، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد.


 

وأكدت وزارة الصحة الكويتية على تشديد الرقابة على شركات التأمين والمنشآت الصحية الأهلية، مع توقيع عقوبات تصل إلى وقف المسؤول أو غلق الأقسام المخالفة في حال عدم الالتزام.


 

 الفئات المستثناة من الرسوم


 

نصت اللائحة على استثناء 9 فئات من الرسوم المقررة، على أن يجوز بقرار من الوزير إضافة فئات أخرى.


 

الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.


 

أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء.


 

الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.


 

والدا المواطنين الكويتيين.


 

أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب.


 

العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد.


 

البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.


 

المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهار المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.


 

المولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد.


 

كما أشارت اللائحة إلى عدة ملاحظات كالتالي:


 

- يعفى الأجانب أبناء المواطنة الكويتية الحاصلين على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.


 

- تعفى أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.


 

- يرتبط تاريخ بدء وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.


 

- في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية سيتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي في حال تم دفعه سابقاً.

