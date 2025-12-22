ختام أعمال القافلة الطبية بقرية أم الحويطات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

اختُتمت اليوم أعمال القافلة الطبية بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بتطوير المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وجرى تنفيذ القافلة بدعم ومتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، حيث أُقيمت القافلة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، مدير الإدارة الصحية بسفاجا.

وشهدت القافلة إقبالًا ملحوظًا من أهالي قرية أم الحويطات، إذ تم توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بالمجان في عدة تخصصات طبية، من بينها الباطنة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، إلى جانب تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة أو متابعة دقيقة إلى المستشفيات المختصة.

وأكدت الجهات المنظمة أن القافلة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لأهداف مبادرة «حياة كريمة» التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ومن جانبه، أشاد رئيس مدينة سفاجا بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الشؤون الصحية، مؤكدًا استمرار دعم وتنظيم القوافل الطبية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتعزيز الصحة العامة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.