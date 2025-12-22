غير لون السيارة للتهرب من الشرطة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة والتسبب فى وقوع حادث مرورى بأحد الطرق بالقليوبية ولاذ بالفرار .



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطعى الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ، وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالطريق المشار إليه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد قائدى السيارات الملاكى لخلافات بينهما حول أولوية المرور دون وقوع أية حوادث، قام على إثرها قائد السيارة المشار إليها بتصويره، وأضاف بقيامه بتغيير لون صندوق السيارة لتغيير هيئتها خشية ضبطه.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

