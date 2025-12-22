شريف سلامة: أقدم كل الأدوار والأعمال الاجتماعية أكثر تأثيرا

عرضت أمس أولى حلقات الدراما الإجتماعية "سنجل ماذر فاذر"، من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني، حنان سليمان، والطفل آسر أحمد وآخرين، ومن تأليف تامر نادي، نجلاء الحديني، وإخراج تامر نادي.



وأشار شريف سلامة إلي أنه تحمس للإانضمام للعمل لعدة أسباب منها النص المميز وثقته في شركة الإنتاج وتعاونه السابق مع النجمة ريهام عبد الغفور، وتقديره المخرج تامر نادي الذي يتعامل معه للمرة الأولي، وقال تربطني به صداقة مُمتدة ولغة فنية مشتركة، وأكد شريف سلامة أنه مُمثل يُقدم كل الأدوار والألوان الفنية ويُحاول أن يقدم جزءا من روحه في كل عمل يُقدمه، واشار إلي أن مُسلسل "سنجل ماذر فاذر" يعتمد على مُناقشة الفكرة في إطار “لايت كوميدي”.



وأكد شريف سلامة أن الفن رسالة مهمة فعلا وهذا ما أؤمن به، وقال إن هذا العمل يناقش قضية مُهمة جدا تحدث يومياً في المُجتمع، وأشار شريف إلي أن التناغم بين فريق العمل شيء هام جداً يبدأ بالأساس من الاختيار السليم لكل فريق المُمثلين وتوظيفهم بصورة صحيحة بحيث يشعر المشاهد بأن كل شخص في مكانة الصحيح.



وقال سلامة إن الأعمال الاجتماعية مهمة جداً لأن المتابع يجد نفسه وحكايته على الشاشة وبالتأكيد سيتأثر بما يراه من أفكار حتي لو بصورة غير مباشرة، وقال أنه يقدم كل الأنواع الدرامية، ولكنه يري أن المشاهد سيتأثر أكثر بالأعمال الإجتماعية، وأوضح شريف سلامة أن أصعب ما يواجهه أثناء تقمص اي شخصية أن يجعل المُشاهد يتوحد معه ويصدق ما يُقدمه.



تدور أحداث العمل في إطار كوميدي رومانسي حول الزوجين شريف و سلمى اللذين انفصلا بعد زواج دام ثماني سنوات، ويعيش كل منهما حياته وعالمه، ولكنهما يتفقان على رعاية ابنهما مالك، وفجأة يتحول كل منهم بالصدفة إلي تريند على السوشيال ميديا فتنقلب الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا الاجتماعية الراقية.