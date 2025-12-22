مستشار بالمفوضية الأوروبية: اتفاق ميركسور فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية للاتحاد

قال الدكتور محيي الشحيمي مستشار بالمفوضية الأوروبية، إنّ توقيع اتفاق ميركسور معلق منذ 25 عاماً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى هذا الاتفاق ضرورة وفرصة لتعزيز شراكاته الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية مونايا طليبة، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة لا تكمن في الاتفاق نفسه، بل في التحديات الاستراتيجية الخارجية والداخلية التي تواجه أوروبا في الوقت الراهن، بما في ذلك المنافسة الاقتصادية مع الصين والتحرر من النفوذ الأمريكي.

وأوضح السحيمي أن الاتحاد الأوروبي وقع على صكين قانونيين، الأول اتفاق الشراكة المبدئي الجاري العمل عليه، والثاني اتفاق الشراكة التجارية المؤقتة المطبق حالياً بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركسور، والذي سينتهي عند التصديق على الاتفاق الأساسي.

وأكد أن التحديات الخارجية تشمل المنافسة مع الاقتصاد الصيني المتنامي، الذي أصبح أحد أبرز شركاء دول ميركسور، بالإضافة إلى التعاون المتزايد بين ميركسور والولايات المتحدة الأمريكية، مما يضع أوروبا أمام ضغوط كبيرة لإعادة تموضعها الاقتصادي والاستراتيجي.