قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف الإسكندرية: تطوير منظومة العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات

المهندس سامي قنديل
المهندس سامي قنديل
أحمد بسيوني

أكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأوضح «قنديل» أن الفترة الحالية تشهد تركيزًا على تعزيز كفاءة التشغيل، وتحديث أساليب الإدارة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية اتخاذ القرار.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تحرص على إتاحة وتفعيل تعدد قنوات استقبال شكاوى المواطنين، بما يضمن سهولة التواصل وسرعة التعامل مع البلاغات، موضحًا أن ذلك يشمل الخط الساخن،  وخدمة العملاء، إلى جانب القنوات الرسمية المعتمدة للشركة، مُضيفًا أن فرق العمل المختصة تتعامل مع الشكاوى وفق منظومة محددة تضمن سرعة الفحص والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار «قنديل» إلى أن الشركة تولّي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز النجاح واستدامة الأداء، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع مواقع العمل.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن العمل داخل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتم وفق رؤية تستهدف التطوير المستمر وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يواكب خطط الدولة في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وأكد «قنديل» أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية، بما يحقق الاستقرار التشغيلي ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمة.

الإسكندرية المهندس سامي قنديل صرف الإسكندرية الخدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي

هتوحشيني.. أول تعليق لأحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته سمية الألفي

دينا فؤاد

دينا فؤاد : الحياة لا تعرف الصدف

فيلم 32B

فوز الفيلم القصير «32B: مشاكل داخلية» بالتانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد