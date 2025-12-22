البحرين تعلن إطلاق خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين، إطلاق خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية (Satellite Direct-to-Device – D2D) بالمملكة، في خطوة نوعية تعزز مكانة المملكة كأول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمد هذه الخدمات المبتكرة، وترسخ موقعها كإحدى أكثر الدول اتصالًا على مستوى العالم.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن إطلاق هذه الخدمات، تأتى فى إطلاق هذه الخدمات في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى ترسيخ ريادة مملكة البحرين عالميًا في مجالي الاتصال والابتكار الرقمي، حيث يُعد إصدار تقرير الاستشارة الخاص بهذه الخدمات عنصرًا محوريًا في هذا التوجه الإستراتيجي..حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية بنا.



وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب هذه المبادرة، أصبحت مملكة البحرين أول دولة في المنطقة تُجيز هذه التقنية المتقدمة، والتي تتيح للهواتف المتنقلة الاعتيادية الاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية في المناطق التي لا تتوافر فيها تغطية الشبكات الأرضية، بما في ذلك المناطق البحرية، كما تهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم انقطاع خدمات الاتصالات الأساسية عن المواطنين والمقيمين والزوار في مختلف الظروف والمواقع.



وفي هذا السياق، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات فيليب مارنيك، : "إن إطلاق خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، فالاتصال لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية في حياتنا اليومية، وحرصنا في الهيئة هو ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى الجميع، أينما كانوا".



وأضاف مارنيك، "إنه من خلال اعتماد هذه التقنية المبتكرة، نؤكد التزام المملكة بالريادة الرقمية وبناء منظومة اتصالات مرنة، متقدمة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل."



وتجدد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية الداعمة للابتكار، وضمان توفير خدمات اتصالات موثوقة وآمنة وعالية الجودة، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

