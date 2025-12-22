قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تعلن إطلاق خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية

البحرين
البحرين
أ ش أ

 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين، إطلاق خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية (Satellite Direct-to-Device – D2D) بالمملكة، في خطوة نوعية تعزز مكانة المملكة كأول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمد هذه الخدمات المبتكرة، وترسخ موقعها كإحدى أكثر الدول اتصالًا على مستوى العالم.


وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن إطلاق هذه الخدمات، تأتى فى إطلاق هذه الخدمات في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى ترسيخ ريادة مملكة البحرين عالميًا في مجالي الاتصال والابتكار الرقمي، حيث يُعد إصدار تقرير الاستشارة الخاص بهذه الخدمات عنصرًا محوريًا في هذا التوجه الإستراتيجي..حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية بنا.


وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب هذه المبادرة، أصبحت مملكة البحرين أول دولة في المنطقة تُجيز هذه التقنية المتقدمة، والتي تتيح للهواتف المتنقلة الاعتيادية الاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية في المناطق التي لا تتوافر فيها تغطية الشبكات الأرضية، بما في ذلك المناطق البحرية، كما تهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم انقطاع خدمات الاتصالات الأساسية عن المواطنين والمقيمين والزوار في مختلف الظروف والمواقع.


وفي هذا السياق، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات فيليب مارنيك، : "إن إطلاق خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، فالاتصال لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية في حياتنا اليومية، وحرصنا في الهيئة هو ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى الجميع، أينما كانوا".


وأضاف مارنيك، "إنه من خلال اعتماد هذه التقنية المبتكرة، نؤكد التزام المملكة بالريادة الرقمية وبناء منظومة اتصالات مرنة، متقدمة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل."


وتجدد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية الداعمة للابتكار، وضمان توفير خدمات اتصالات موثوقة وآمنة وعالية الجودة، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
 

هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية وكالة الأنباء البحرينية بنا الابتكار الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد