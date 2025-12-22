نتنياهو لـ أردوغان : من يوهمون إقامة إمبراطوريات على أرضنا أنسوا الأمر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، "اتفقنا على توسيع التعاون العسكري والأمني بيننا".

كما وجه نتنياهو رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دون أن يذكره بالاسم: "إلى أولئك الذين يتوهمون قدرتهم على إقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا، أقول: انسوا الأمر، لن يحدث، لا تفكروا فيه حتى، نحن ملتزمون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، والتعاون يعزز هذه القدرات، معا، نحن الديمقراطيات في شرق المتوسط، سنعزز الأمن والازدهار والحرية".

لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

وفي وقت سابق أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لجنة التحقيق السياسي التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتشريع، زاعماً أنها "لجنة تحقيق حكومية خاصة، ولجنة متساوية بين المعارضة والائتلاف، وهو السبيل الأمثل لكشف الحقيقة".

كما أكد نتنياهو أن "هذه لجنة تحقيق مستقلة، ولن يكون السياسيون أعضاء فيها".

أغلق متظاهرون إسرائيليون مكتب نتنياهو نتانياهو، رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على مساعي الحكومة لإطلاق تحقيق في 7 أكتوبر.