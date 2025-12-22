قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
أخبار العالم

نتنياهو بشأن لجنة التحقيق السياسي: هذه لجنة حكومية خاصة ومتساوية بين المعارضة والائتلاف

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لجنة التحقيق السياسي التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتشريع، زاعماً أنها "لجنة تحقيق حكومية خاصة، ولجنة متساوية بين المعارضة والائتلاف، وهو السبيل الأمثل لكشف الحقيقة". 

كما أكد نتنياهو أن "هذه لجنة تحقيق مستقلة، ولن يكون السياسيون أعضاء فيها".

أغلق متظاهرون إسرائيليون مكتب نتنياهو نتانياهو، رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على مساعي الحكومة لإطلاق تحقيق في 7 أكتوبر.

و دعت مجموعة تمثل عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر ، الجمهور الإسرائيلي يوم الأحد إلى الانضمام إلى معركتها ضد ما وصفته بلجنة تحقيق مسيسة، وقالت إنها تخطط لتنظيم احتجاج خارج المكاتب الحكومية في القدس يوم الاثنين.

اغلاق مكتب نتنياهو

و أغلق مجموعة من النشطاء الإسرائيليين لفترة وجيزة مدخل مكتب نتنياهو في القدس، احتجاجاً على الخطوة الحكومية المتوقعة لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر، كما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة منهم بعد إعلانها تجمعاً غير قانوني.

و أصدرت جماعة "مشانيم كيفون" ("تغيير المسار") بيان قالت فيه: "لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها"، "لن يفلت المسؤولون عن الانقلاب القضائي، والانقسام، وتجاهل تحذيرات مسؤولي الدفاع، وتحويل ملايين الشيكلات إلى حماس، من المسؤولية أو اللوم".

ومن المتوقع أن توافق لجنة من الوزراء الإسرائيليين على مشروع قانون لإنشاء تحقيق في 7 أكتوبر، والذي قدمه النائب عن حزب الليكود أرييل كالنر، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأثير بشكل مباشر وغير مباشر على تشكيل اللجنة وولايتها.

قالت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا يوم الأحد إنها تعتقد أن اقتراح الحكومة "يعطي الأولوية للاعتبارات السياسية على مبادئ التحقيق المستقل والنزيه والمهني" و"مليء بالعيوب الجوهرية".

بحسب مشروع القانون، سيختار رئيس الكنيست، العضو الحالي عن حزب الليكود أمير أوهانا، تشكيل اللجنة بالتشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة. ويتعين على الكنيست بعد ذلك الموافقة على تشكيل اللجنة بأغلبية 80 عضواً.

لكن في حال عدم تحقيق هذه الأغلبية، يختار رئيس لجنة مجلس النواب ثلاثة من أعضائها، ويختار زعيم المعارضة الأعضاء الثلاثة الآخرين. وبحسب المقترح، إذا رفض أي من الجانبين تعيين أعضاء في اللجنة، يختار رئيس الكنيست الأعضاء المتبقين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنة التحقيق السياسي نتنياهو لجنة تحقيق مستقلة

