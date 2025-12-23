قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اليوم.. نظر محاكمة سارة خليفة في تصنيع المخدرات بالتجمع

سارة خليفة
سارة خليفة

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة،  محاكمة المتهمين في قضية “سارة خليفة”.

شهدت أمس جلسة محاكمة المتهمين في قضية المنتجة سارة خليفة، مطالبة من المتهم السادس للمحكمة بسرعة الفصل في الدعوى وإصدار حكمها.

وخلال الجلسة، طلب المتهم الحديث أمام هيئة المحكمة قائلاً: "اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة فيها علاج شخصي"، موضحًا أنه تم القبض عليه في منطقة عرب عين شمس، بينما تم ضبط زوجته وأولاده في محافظة الإسكندرية.

استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ،محاكمتها من جديد بعد رفع الجلسة ما يقرب من نصف ساعة بعد طلب الدفاع بعدم الترافع في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة.

وقالت محامية المتهم دينا، ف. أن موكلتها  أثناء سؤالها  أمام النيابة العامة عما إذا كانت تعاني من أي إصابات جسدية، نفت وجود إصابات، وهو ما ترتب عليه عدم عرضها على الطب الشرعي آنذاك.

سارة خليفة محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

سيارات لوسيد
سيارات لوسيد
سيارات لوسيد

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

