اليوم.. نظر محاكمة سارة خليفة في تصنيع المخدرات بالتجمع

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، محاكمة المتهمين في قضية “سارة خليفة”.

شهدت أمس جلسة محاكمة المتهمين في قضية المنتجة سارة خليفة، مطالبة من المتهم السادس للمحكمة بسرعة الفصل في الدعوى وإصدار حكمها.

وخلال الجلسة، طلب المتهم الحديث أمام هيئة المحكمة قائلاً: "اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة فيها علاج شخصي"، موضحًا أنه تم القبض عليه في منطقة عرب عين شمس، بينما تم ضبط زوجته وأولاده في محافظة الإسكندرية.

استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ،محاكمتها من جديد بعد رفع الجلسة ما يقرب من نصف ساعة بعد طلب الدفاع بعدم الترافع في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة.

وقالت محامية المتهم دينا، ف. أن موكلتها أثناء سؤالها أمام النيابة العامة عما إذا كانت تعاني من أي إصابات جسدية، نفت وجود إصابات، وهو ما ترتب عليه عدم عرضها على الطب الشرعي آنذاك.