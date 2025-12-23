قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 36.5 مليار دولار بنمو 66.2% في عام
مبعوث أممي سابق: أكراد سوريا لا يسعون للانفصال.. اتفاق مارس 2025 تم تحت ضغط أمريكي
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة

ارسنال
ارسنال
رباب الهواري

تشهد الملاعب العالمية اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات والمسابقات القارية والمحلية.

 ومن أبرز المواجهات اليوم، مواجهة منتخب تونس ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025، إضافة إلى لقاء أرسنال وكريستال بالاس في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كأس أمم أفريقيا 2025
 

تواصل بطولة كأس أمم أفريقيا فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات، وتقدم اليوم مباريات قوية:

  • الكونغو الديمقراطية × بنين في تمام الثانية والنصف عصراً، وتُبث على قناة beIN SPORTS MAX 1.
  • السنغال × بوتسوانا في الخامسة مساءً، على نفس القناة.
  • نيجيريا × تنزانيا في السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN SPORTS MAX 1.
  • تونس × أوغندا في العاشرة مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORTS MAX 1.

تتميز مباريات اليوم بالقوة والندية، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار لتعزيز موقعه في صدارة مجموعته، خصوصاً مع اقتراب مرحلة الحسم في البطولة.

دوري أبطال آسيا

تشهد قارة آسيا منافسات قوية في دوري أبطال آسيا، ويبرز اليوم لقاءان مهمان:

  • السد القطري × شباب الأهلي دبي في السادسة مساءً، على قناة beIN SPORTS 1.
  • الاتحاد السعودي × ناساف كارشي في الثامنة والربع مساءً، على نفس القناة.

يأتي هذان اللقاءان ضمن مباريات ذهاب دور الـ16، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لتسهيل مهمة العودة في مباراة الإياب.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تستمر منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم بمباراة قوية بين:

  • أرسنال × كريستال بالاس في تمام العاشرة مساءً، وتبث على قناة beIN SPORTS 2.

ويطمح أرسنال في هذا اللقاء لتأكيد تفوقه والاقتراب خطوة جديدة نحو نصف النهائي، بينما يسعى كريستال بالاس لتقديم مفاجأة والتأهل على حساب الفريق اللندني الكبير


 

طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
سيارات لوسيد
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
ريماك نيفيرا
