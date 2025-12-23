مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب العالمية اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات والمسابقات القارية والمحلية.

ومن أبرز المواجهات اليوم، مواجهة منتخب تونس ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025، إضافة إلى لقاء أرسنال وكريستال بالاس في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كأس أمم أفريقيا 2025



تواصل بطولة كأس أمم أفريقيا فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات، وتقدم اليوم مباريات قوية:

الكونغو الديمقراطية × بنين في تمام الثانية والنصف عصراً، وتُبث على قناة beIN SPORTS MAX 1.

السنغال × بوتسوانا في الخامسة مساءً، على نفس القناة.

نيجيريا × تنزانيا في السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN SPORTS MAX 1.

تونس × أوغندا في العاشرة مساءً، وتذاع على قناة beIN SPORTS MAX 1.

تتميز مباريات اليوم بالقوة والندية، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار لتعزيز موقعه في صدارة مجموعته، خصوصاً مع اقتراب مرحلة الحسم في البطولة.

دوري أبطال آسيا

تشهد قارة آسيا منافسات قوية في دوري أبطال آسيا، ويبرز اليوم لقاءان مهمان:

السد القطري × شباب الأهلي دبي في السادسة مساءً، على قناة beIN SPORTS 1.

الاتحاد السعودي × ناساف كارشي في الثامنة والربع مساءً، على نفس القناة.

يأتي هذان اللقاءان ضمن مباريات ذهاب دور الـ16، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لتسهيل مهمة العودة في مباراة الإياب.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تستمر منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم بمباراة قوية بين:

أرسنال × كريستال بالاس في تمام العاشرة مساءً، وتبث على قناة beIN SPORTS 2.

ويطمح أرسنال في هذا اللقاء لتأكيد تفوقه والاقتراب خطوة جديدة نحو نصف النهائي، بينما يسعى كريستال بالاس لتقديم مفاجأة والتأهل على حساب الفريق اللندني الكبير



