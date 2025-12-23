رئيس محلية دمياط يضبط مخالفة رسو مركب بكورنيش النيل

تابع سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ضبط إحدى المراكب ، لقيامها بالرسو بسور كورنيش النيل بجوار حديقة بنت الشاطئ، بالمخالفة للتعليمات المنظمة.

وعلى الفور، تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمركب، حيث تم التنبيه عليه مشددًا بعدم تعليق أو رسو أي مراكب بسور الكورنيش أو في تلك المنطقة، مع التأكيد على الإلتزام الكامل بالتعليمات والقواعد المنظمة.

كما أكدت الوحدة المحلية استمرار متابعتها الميدانية، ورصد أي حالات رسو للمراكب بنطاق كورنيش النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة الموقع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و في إطار المتابعة الميدانية المستمرة