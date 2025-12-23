قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم الدورة التدريبية في مجال "دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية"

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة
المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية فى مجال "دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية" ، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ،وتستهدف موظفات وموظفى الأمانة العامة للمجلس ، وتستمر على مدار ثلاثة أيام .

وقد شهد افتتاح التدريب حضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر ، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس ، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس.

وفي كلمتها خلال افتتاح التدريب،  أكدت المستشارة أمل عمار على سعادتها بهذا التدريب الهام حول الإسعافات الأولية، والذي يأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء مع الهلال الأحمر المصري، أحد أعرق المؤسسات الوطنية الرائدة في المجال الإنساني والطبي.

وتقدمت المستشارة أمل عمار بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، الرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، على توجيهاتها الكريمة بتنظيم هذا التدريب داخل المجلس، ودعمها المستمر لكل المبادرات الإنسانية والتدريبية، وهو ما يسهم في تمكين المشاركين من اكتساب مهارات حيوية تتوافق مع أهداف الهلال الأحمر المصري.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للهلال الأحمر المصري، بقيادةً الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر،  وأعضاءً ومدربين ومتطوعين، على جهودهم الوطنية والإنسانية المشرفة، وعلى تنظيم هذا التدريب الذي يُعد إضافة قيمة لكوادر المجلس.

وأضافت المستشارة أمل عمار أن تنظيم هذا التدريب يعكس إيمان المجلس القومي للمرأة بأهمية الاستثمار في تنمية قدرات كوادره البشرية، ليس فقط على المستوى المهني، بل أيضًا على المستوى الإنساني، بما يسهم في تعزيز الوقاية والجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، وحماية الأرواح داخل بيئة العمل وخارجها.

ويأتي هذا أيضًا انسجامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تؤكد على تطوير القدرات البشرية للمرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، بما يشمل تعزيز وعيها الصحي والإنساني، وإكسابها المهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.. وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يحرص دائمًا على دعم المبادرات التي تعزز صحة وسلامة المواطنين، وتؤكد على أهمية تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الطوارئ بكفاءة.

كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن امتلاك مهارات الإسعافات الأولية يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمع أكثر أمانًا ووعيًا، وقادرًا على الاستجابة السريعة للأزمات، بما يتسق مع دور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة والأسرة، وتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المجتمعية.

وفي ختام كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التدريب يعد خطوة فاعلة نحو تعزيز الوعي الصحي والإنساني داخل المجلس وخارجه، كما أتطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع الهلال الأحمر المصري لما فيه صالح وطننا العزيز، مصر.

فيما أكدت الدكتورة آمال إمام على سعادتها بوجود الهلال الأحمر اليوم داخل المجلس القومي للمرأة والذي يعد بيت المرأة المصرية لدعم النساء في كل ربوع الوطن، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري قد عمل على تطوير هذا البرنامج التدريبي للإسعافات الأولية لنشره في كل بيت في مصر، حيث تنتشر جهود الهلال الأحمر الدولية في 192 دولة حول العالم ، كما يسهم في نشر مهارات إنقاذ الحياة، كما توجهت بالشكر إلى المستشارة أمل عمار عضو مجلس الهلال الأحمر المصري والذي يشرف برئاسة شرفية للسيدة انتصار السيسي 
، حيث يتم تقديم هذا التدريب في المجلس القومي للمرأة للتدريب على انقاذ الحياة ودعم منظومة العطاء في هذا الوطن.

المرأة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار

