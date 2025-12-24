مواصفات أم جى 4 موديل 2026 الكروس أوفر

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى 4 موديل 2026، وتنتمي 4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد ام جى 4 موديل 2026

تأتى سيارة ام جى 4 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4287 مم، وعرض 1836 مم، وارتفاع 1504 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2705 مم .

محرك ام جى 4 موديل 2026

تستمد سيارة ام جى 4 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 168 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ام جى 4 موديل 2026

زودت سيارة ام جى 4 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات ام جى 4 موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى 4 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة .

بالاضافة إلي ان سيارة ام جى 4 موديل 2026 بها، قفل مركزى للأبواب، وسبويلر خلفي، وبها زر لـ شغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس .

سعر ام جى 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .